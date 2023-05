Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint im Herbst

Activision hat ein neues Call of Duty für 2023 geplant, was in der Gerüchteküche erst als DLC für Call of Duty Modern Warfare 2 gehandelt wurde. Doch es wird ein vollwertiges Call of Duty Modern Warfare 3, so Tom Henderson bei Insider Gaming.

Die Quelle ist sehr zuverlässig, wenn es um Call of Duty geht, das hat sich schon mehrmals bewiesen. Und es gibt andere Quellen, die ebenfalls in diese Richtung tendieren. Entwickelt wird der neue Teil der Reihe von Sledgehammer Games.

Call of Duty Modern Warfare 3: Start im November

Die Ankündigung von Call of Duty Modern Warfare 3 ist für Oktober geplant, oder jedenfalls rund um den Oktober, denn am 6. Oktober startet schon die erste Beta, so die Quelle. Und am 2. November startet der Early Access für die Kampagne.

Call of Duty Modern Warfare 3 wird für den PC und die Konsolen erscheinen und Activision hat nicht nur die aktuelle Generation der Xbox und PlayStation versorgt, das neue CoD-Spiel erscheint erneut für die alte Generation. Eine Version für die Nintendo Switch gibt es nicht, sowas plant Microsoft (falls der Kauf durchgeht).

