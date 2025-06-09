CarPlay erhält Widgets, Live Activities und kompakte Anrufanzeige

CarPlay ist eine Schnittstelle zur Nutzung des iPhones während der Fahrt und wird laut Apple täglich von über 600 Millionen Menschen verwendet. Mit dem Update auf iOS 26 erhält CarPlay ein neues Design, das unter anderem eine kompakte Anzeige für eingehende Anrufe umfasst.

Dadurch können Fahrer sehen, wer anruft, ohne dass wichtige Informationen, wie etwa Navigationshinweise, verdeckt werden. Zusätzlich werden Funktionen wie Tapbacks und festgepinnten Unterhaltungen in der Nachrichten-App eingeführt.

Neben diesen Änderungen bietet iOS 26 auch Unterstützung für Widgets und Live Activities. Damit können relevante Informationen eingeblendet werden, ohne dass der Fahrer den Fokus von der Straße verliert. Diese Funktionen sind ebenfalls in CarPlay Ultra verfügbar, einer erweiterten Version, die eine stärkere Integration zwischen iPhone und Fahrzeugbildschirmen anstrebt.

Verbesserungen auch für CarPlay Ultra

CarPlay Ultra ist darauf ausgelegt, das Zusammenspiel von iPhone und Auto auf allen Bildschirmen zu vereinheitlichen. Die neuen Funktionen sollen eine umfassendere und einheitlichere Nutzungserfahrung bieten. Dabei werden sowohl der Komfort als auch die Informationsanzeige während der Fahrt angepasst, um eine optimierte Nutzung im Fahrzeug zu ermöglichen.