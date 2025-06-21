Cash Group beendet Bargeldservice an Shell-Tankstellen

Ab Juli 2025 wird es Kunden der „Cash Group“, zu der die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Postbank und die Hypovereinsbank gehören, nicht mehr möglich sein, an Shell-Tankstellen Bargeld abzuheben.

Damit endet zum 30. Juni 2025 eine langjährige Kooperation zwischen den Banken und dem Tankstellenbetreiber. Bisher konnten Kunden an rund 1.300 Shell-Standorten kostenlos Geld abheben, oft auch außerhalb der Öffnungszeiten klassischer Bankfilialen.

Die Beendigung dieser Zusammenarbeit betrifft insbesondere Menschen in ländlichen Regionen, in denen das Filialnetz ohnehin ausgedünnt ist. Der Weg zum nächsten Geldautomaten wird sich für viele Menschen verlängern, was den Zugang zu Bargeld erschwert. Vor diesem Hintergrund sollten Bankkunden ihre Kontomodelle und deren Flexibilität hinsichtlich der Bargeldversorgung kritisch hinterfragen – hauptsächlich angesichts von Veränderungen im Angebot, wie dem Wegfall kostenloser Girokonten bei einigen Banken.

Als Reaktion auf diese Einschränkungen arbeiten Banken mit dem Einzelhandel zusammen, um alternative Lösungen auszubauen. So ist es möglich, beim Bezahlen im Supermarkt Bargeld abzuheben. Diese Alternativen stehen jedoch nicht überall in gleichem Umfang zur Verfügung und setzen meist einen (kleinen) Mindestumsatz beim Einkauf voraus.

