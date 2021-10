congstar Prepaid: Guthaben-Rabatt mit neuer giropay-Aufladung

Der Mobilfunkanbieter congstar erweitert ab heute die Bezahlmöglichkeiten im Prepaid-Segment. Im Zuge dessen gibt es auch eine Rabattaktion.

Ab dem heutigen 4. Oktober 2021 können Kunden der congstar Prepaid-Tarife ihr Guthaben auch via giropay (ehemals paydirekt) aufladen. Zum Start der neuen Partnerschaft mit dem Online-Bezahlverfahren erhalten congstar Prepaid-Kunden – beim Aufladen via giropay (bzw. paydirekt) – eine Gutschrift in Höhe von zwei Euro.

Die Rabattierung von zwei Euro gilt für alle congstar-Aufladesummen, der Maximalrabatt pro Aufladung beträgt also 2 Euro. Somit lohnt sich das vor allem bei der Aufladesumme in Höhe von 15 Euro. Congstar weist zudem darauf hin, dass das Aktionskontingent „begrenzt“ sei.

Bei congstar haben Prepaid-Kunden eine Auswahl verschiedener Dienste, um das Guthaben aufzuladen. Neben den digitalen Möglichkeiten (PayPal, WhatsApp, giropay/paydirekt, Kreditkarte, Lastschrift und Sofortüberweisung) kann Guthaben auch am Bankautomat oder mittels Cash Code (erhältlich im Einzelhandel) aufgeladen werden.

