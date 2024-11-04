congstar X wird eingestellt

Tarife

Congstar hat seit Oktober 2020 den Tarif congstar X am Start. Dieser ist ein Tarif für zu Hause und unterwegs. Nun stellt man den Tarif ersatzlos ein.

Die Vermarktung des Tarifs congstar X wird zum 4. Dezember 2024 eingestellt. Laut uns vorliegenden Informationen wird es keinen alternativen Tarif geben. Damit beendet man also das Angebt ersatzlos. Das verwundert kaum.

Congstar hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Tarife beziehungsweise Tarifbestandteile umgebaut sowie optimiert. Zudem hat man im August neue Festnetztarife gestartet. In diesem Portfolio schien congstar X sowieso überflüssig.

Mutmaßlich hat sich auch die Nachfrage nach dem Tarif in Grenzen gehalten. Meines Erachtens ist die Beendigung des Angebots kein großer Verlust.

