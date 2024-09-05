Consorsbank Girokonto: 50 Euro Prämie bei Geldeingang

Ab sofort bis zum 31. Oktober 2024 können Neukunden der Consorsbank eine Prämie von 50 Euro erhalten, wenn sie eines der Girokonten „Essential“ oder „Unlimited“ eröffnen und bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Für beide Konten gilt: Um die Prämie zu erhalten, müssen Neukunden bis zum Stichtag ihr erstes Girokonto beantragen und innerhalb der ersten sechs Monate in mindestens drei Monaten jeweils einen Geldeingang von 1.500 Euro von einer Fremdbank nachweisen. Eine interessante Möglichkeit für alle, die ein neues Bankkonto suchen und dieses sowieso als Gehaltskonto nutzen wollten.

Consorsbank Girokonto in zwei Varianten

Das Girokonto „Essential“ richtet sich vor allem an junge Menschen und Personen mit regelmäßigen Geldeingängen. Es bietet eine kostenlose Kontoführung für alle unter 28 Jahren oder ab einem monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro. Dazu erhalten die Kunden ohne zusätzliche Kosten eine Visa Card Debit und eine Girokarte. Ab einem Abhebungsbetrag von 50 Euro ist auch das Geldabheben mit der Visa Card Debit kostenlos.

Das Girokonto „Unlimited“ bietet darüber hinaus einige Vorteile wie eine echte Kreditkarte (Visa Card Gold), mit der weltweit kostenlos bezahlt und Bargeld abgehoben werden kann. Außerdem ist ein umfangreiches Versicherungspaket enthalten, das besonders für Vielreisende attraktiv ist. Die Kontoführung kostet monatlich 9 Euro.

