C24 Bank ist Service-Testsieger

Die C24 Bank hat in einer Studie von ServiceValue im Auftrag von Focus Money zum Thema „Digitaler Service“ hervorragend abgeschnitten und wurde als Testsieger ausgezeichnet.

Insbesondere in der Kategorie „Neobanking“ erhielt die C24 Bank die Bestnote. Mit einem Durchschnittswert von 2,49 konnte sie sich gegen Konkurrenten wie vivid und bunq durchsetzen. Insgesamt wurden für die Studie knapp 90.000 Kundenurteile zu 615 Unternehmen aus 28 Branchen ausgewertet, wobei die Ergebnisse auf den Durchschnittswerten der Kundenbewertungen basieren. Eine hohe Bewertung spiegelt sich in einem niedrigen Mittelwert wider.

Ein Pluspunkt der C24 Bank ist der Kundenservice, der auch ohne Filialen jederzeit erreichbar ist. Kunden können den Service über die C24 Bank-App, per E-Mail oder telefonisch erreichen. Der Bereich Hilfe & Kontakt in der App ermöglicht eine schnelle Unterstützung. Hier können Kunden auch Fotos und Dateien hochladen und vergangene Nachrichten einsehen, was den Kontaktprozess erleichtert.

C24 Bank bereits mehrfach ausgezeichnet

Zuletzt wurde die C24 Bank in mehreren Studien für ihren guten Service ausgezeichnet: In der Studie „Bester Service 2024“ des F.A.Z.-Instituts erhält sie den Branchensieg in der Kategorie „Neo-Banken“, in der Studie „Höchste Kundenzufriedenheit 2024“ von Focus Money das Prädikat „Höchste Kundenzufriedenheit“. Und auch im Online-Konto-Ranking von Focus Money konnte C24 punkten.

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist obendrein laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden.

C24 Gratiskonto mit Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Ich nutze C24 ausgesprochen zufrieden. Vor allem, seit das Konto deutlich aufpoliert wurde.

Zum kostenlosen C24 Konto →

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

