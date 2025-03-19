Mazda plant ab 2027 großen Schritt für Elektroautos

Der Einstieg in die Elektromobilität war bei Mazda bescheiden, man könnte sogar von einem Flop sprechen, denn der Mazda MX-30 war schlecht und kam nicht gut bei Kunden an. Im Sommer soll es der Mazda 6e als Limousine besser machen.

Das Elektroauto aus China begeistert aber auch nicht zwingend mit Technik, die man in Jahr 2025 erwarten kann. Und bei Mazda ist vorerst auch gar nicht so viel in diesem Bereich geplant, bis 2027 soll hier noch ein Elektro-Crossover kommen.

Mazda plant eine Elektro-Plattform

Doch das Unternehmen bereitet sich auf die elektrische Zukunft vor und hat diese Woche bestätigt, dass man intern eine komplett eigene Plattform entwickelt, die nur auf Elektroautos ausgelegt ist. Details zu dieser Plattform stehen aber bisher aus.

Mazda wirbt nur mit einer „hohen Flexibilität“ für verschiedene Modelle, was so klingt, als ob diese Plattform das komplette Elektro-Portfolio abdecken soll. Wir wissen aber nicht, welche Reichweite, Ladegeschwindigkeit und mehr man anpeilt.

Ziel ist, dass die Plattform gegen 2027 startet, es wird also noch über zwei Jahre dauern, bis Mazda bei der Elektromobilität voll durchstartet. Man scheint dabei im Moment auch sehr entspannt zu sein, denn Partnerschaften sind vorher (bisher jedenfalls) keine vorgesehen. Die Akkus der Plattform bezieht man von Panasonic.

Dann schauen wir mal, was uns Mazda ab 2027 präsentieren wird, denn sehr viele Volumenhersteller bereiten die zweite oder dritte Plattform-Generation vor und Dinge wie 800 Volt sind bald der Standard. Doch der Fokus von Mazda gilt eher dem Verbrenner, da kommt bis 2027 auch noch eine neue Generation (Skyactiv-Z).

Die in einigen Märkten schwierige Nachfrage nach Elektroautos, die aber langsam auch wieder nachlässt, hilft Mazda derzeit. Doch der Plan wirkt riskant, denn wenn diese neue Plattform nicht liefert, dann könnte die Marke den Anschluss verpassen.