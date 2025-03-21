Cupra Raval: Elektro-Flitzer bekommt eine besondere Version

Cupra baut sein Elektro-Portfolio in den kommenden Monaten mit dem Raval aus, einem kompakten und preiswerten Elektroauto. Es ist ein Pendant zum VW ID.2 und wird sich unter dem Cupra Born einordnen. Und es gibt noch eine Besonderheit.

Heute hat man zwei neue Verbrenner mit ABT-Tuning vorgestellt, doch mit dem Raval möchte man diese Zusammenarbeit auch auf Elektroautos ausweiten. Der Cupra Raval wird eine „ABT-Veredelung“ bekomme. Details stehen noch aus.

Es ist aber davon auszugehen, dass es eine rein optische Maßnahme ist, für die man dann ein paar Euro mehr auf den Tisch legt. Vielleicht gibt es auch etwas mehr Leistung, aber das bleibt abzuwarten. Mal schauen, ob dann auch ein Cupra Raval VZ geplant ist, doch damit rechne ich fest (gibt es auch beim Born und Tavascan).