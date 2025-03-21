Klare Ansage: Tesla Model Y soll 2025 die Nummer 1 bleiben

Das Tesla Model Y war 2023 und 2024 das meistverkaufte Auto der Welt. Also nicht Elektroauto, sondern Auto. Doch im ersten Quartal 2025 ist die Nachfrage rasant in den Keller gerast. Der Grund dürfte durchaus der Modellwechsel jetzt im März sein.

Doch obwohl dem Tesla Model Y jetzt fast ein Quartal mit guten Zahlen fehlt, so soll es auch in diesem Jahr wieder das meistverkaufte Auto der Welt werden, das hat Elon Musk heute auf einem Event betont. Reicht der aktuelle Stand dafür aber aus?

Schwer zu sagen, denn die Konkurrenz hat sich vorbereitet und es gibt mittlerweile viele und gute Alternativen zum Tesla Model Y. Die neue Version ist durchaus ein Sprung nach vorne, technisch bieten andere (wie beim Laden) jedoch etwas mehr.

Mit den aktuellen Versionen des Tesla Model Y könnte es schwierig werden und die neue Performance-Version (die Ende 2025 kommt) wird da nicht viel ändern. Doch falls es stimmt und hier eine günstigere Version geplant ist, dann wäre das möglich.

Das Tesla Model Y ist weiterhin eines der besten Elektroautos auf dem Markt, aber das Unternehmen blickt auf zwei weitere Probleme. In einigen Märkten tun sich Elektroautos derzeit schwer und der Ruf von Elon Musk kratzt am Image von Tesla.

Ausgeschlossen ist das natürlich nicht, aber das Model Y dürfte es 2025 deutlich schwieriger als 2023 und 2024 haben. Die kommenden Zahlen von Tesla werden allerdings zeigen, ob das Facelift ausreicht, um den Thron wieder zu verteidigen.