Cupra zeigt uns den Innenraum der Zukunft

Cupra hat das aktuelle Design im Innenraum in den Autos weiterentwickelt und will in Zukunft ein neues Innenraumdesign einführen. Dafür hat man jetzt die „Cupra Sensorial Capsule“ gebaut, die einen kleinen Ausblick auf diese Zukunft liefern soll.

Man möchte bei Cupra die „progressive Sportlichkeit neu interpretieren“ und die „authentischen Emotionen“ der Fahrer einfangen – was auch immer das bedeutet.

Es geht um „die Verbindung zwischen der Person am Steuer und dem Cupra Modell“ und man sieht das „Fahrzeug nicht als Maschine, sondern als lebendiges Wesen“. Die Kapsel reagiert auf Umgebung, Gesten, Vorlieben und Emotionen.

Wir sehen hier noch ein Konzept, keine seriennahe Version, aber es ist ein Blick in die Zukunft von Cupra. Schön ist anders, jedenfalls das Konzept, das wirkt für mich ein bisschen „drüber“ und zu verspielt. Aber mal schauen, wie die Serie aussieht.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Hoffentlich wird es genau so nicht kommen! Ich möchte nämlich in einem Auto fahren und in keinem Formel 1 Wagen.

    Antworten
  2. Neuhier 💎
    sagt am

    Ne Mistgabel im Innenraum! Mega!

    Antworten
  3. Dom 🏅
    sagt am

    Ein „Yoke“-Lenkrad, na sowas :D

    Antworten
  4. P45 💎
    sagt am

    Was rauchen die bloß? Da lobe ich mir das Cockpit meines Elroq. Fast perfekte Ergonomie (bis auf den Lautstärke-Slider unter dem Zentraldisplay), alles intuitiv zu bedienen. Manche Dinge lassen sich nicht mehr verbessern.

    Antworten
    1. Dennis 🏅
      sagt am zu P45 ⇡

      Alles lässt sich verbessern, immer. Perfektion gibt es nicht.

      Antworten

