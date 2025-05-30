Cyberpunk 2 kommt: Spiel geht wichtigen Schritt

CD Project Red machte aus Cyberpunk 2077 nach dem Launch einen erfolgreichen Titel, was nicht jeder gedacht hätte. Diese Marke war aber auch nicht nur als kurzer Stopp gedacht, es wird eine Reihe und man spricht bereits über den Nachfolger.

Diese Woche haben die Entwickler mitgeteilt, dass das Spiel einen wichtigen Schritt gemacht hat, denn die Konzeptphase ist vorbei, es geht in die Vorproduktion. Das kann aber eine sehr lange Phase sein, es wird also weiterhin einige Jahre dauern.

In den offiziellen Dokumenten von CD Project Red wird der Nachfolger übrigens „Cyberpunk 2“ genannt, aber Ola Sondej hat bei The Verge betont, dass das nicht der finale Name ist. Es ist ein Arbeitstitel, so wird man das Spiel vorerst nennen.

Bisher war das Spiel als Projekt „Orion“ bekannt, jetzt hat es also einen Namen und das Team wächst fleißig, denn mittlerweile arbeiten 96 Menschen daran. Noch hat The Witcher 4 die Priorität, aber Cyberpunk 2 dürfte dann das nächste Spiel sein.