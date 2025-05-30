Gaming

Cyberpunk 2 kommt: Spiel geht wichtigen Schritt

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Cyberpunk 2077 Header

CD Project Red machte aus Cyberpunk 2077 nach dem Launch einen erfolgreichen Titel, was nicht jeder gedacht hätte. Diese Marke war aber auch nicht nur als kurzer Stopp gedacht, es wird eine Reihe und man spricht bereits über den Nachfolger.

Diese Woche haben die Entwickler mitgeteilt, dass das Spiel einen wichtigen Schritt gemacht hat, denn die Konzeptphase ist vorbei, es geht in die Vorproduktion. Das kann aber eine sehr lange Phase sein, es wird also weiterhin einige Jahre dauern.

Cyberpunk 2 Vorproduktion

In den offiziellen Dokumenten von CD Project Red wird der Nachfolger übrigens „Cyberpunk 2“ genannt, aber Ola Sondej hat bei The Verge betont, dass das nicht der finale Name ist. Es ist ein Arbeitstitel, so wird man das Spiel vorerst nennen.

Bisher war das Spiel als Projekt „Orion“ bekannt, jetzt hat es also einen Namen und das Team wächst fleißig, denn mittlerweile arbeiten 96 Menschen daran. Noch hat The Witcher 4 die Priorität, aber Cyberpunk 2 dürfte dann das nächste Spiel sein.

Clair Obscur Expedition 33

Der Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 hält an

Clair Obscur: Expedition 33 knackte in wenigen Tagen die Million und nur kurze Zeit später auch schon den Meilenstein von…

28. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Das Spiel soll in etwa 5 bis 6 Jahren erscheinen, vielleicht auch später.
    In der Zeit fließt noch viel Wasser den Rhein runter.

    Antworten
  2. Tom 🍀
    sagt am

    Was soll eigentlich immer das „kommt“ in den Überschriften? Das ist hier sehr auffällig, kenne ich von keiner anderen Seite und liest sich meiner Meinung nach auch eher merkwürdig, sofern es sich nicht tatsächlich um die erste Ankündigung von etwas handelt.

    Was „Cyberpunk 2“ betrifft, freue ich mich natürlich, wenn es gut vorangeht, weil Cyberpunk 2077 ein hervorragendes Spiel war. Aber das ist noch so weit entfernt und nach den „Startschwierigkeiten“ des Vorgängers wird man sich hier ganz bestimmt eher mehr als weniger Zeit lassen.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Tom ⇡

      Es funktioniert bei Google, das ist alles.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Cyberpunk 2 kommt: Spiel geht wichtigen Schritt
Weitere Neuigkeiten
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News