Das Apple iPhone 15 (Pro) wird wohl etwas teurer

Apple soll laut Mark Gurman von Bloomberg bis zu 85 Millionen Einheiten der iPhone 15-Serie einplanen, das behaupten jedenfalls Quellen bei Zulieferern. Sollte das stimmen, dann rechnet Apple mit einer etwas geringeren iPhone-Nachfrage.

Offizielle Verkaufszahlen gibt es zwar nicht mehr von Apple selbst, aber um die 90 Millionen Einheiten standen für die letzten beiden Generationen im Raum. Das ist jetzt kein starker Einbruch, vor allem mit Blick auf den Markt, aber es ist einer.

Wird das iPhone schon wieder teurer?

Daher soll Apple mit dem Gedanken spielen, die Preise beim iPhone 15 in diesem Jahr zu erhöhen. Moment, werden jetzt einige sagen, bei uns wurde das iPhone in den letzten Jahren immer teurer? Ja, aber in den USA war es bisher recht stabil.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir sowas hören, und die Frage, was Apple hier in Europa verlangen wird, können wir vermutlich erst nach dem Event beantworten. Da gab es bisher noch nie einen Leak und damit rechne ich auch dieses Jahr nicht.

Meine persönliche Vermutung: Apple wird die Preise der iPhones global erhöhen. Ich gehe aber davon aus, dass der Preisanstieg in Deutschland nicht so massiv wie letztes Jahr sein wird und rechne eher mit 50 Euro. Da als Aktienunternehmen aber die Gewinnmarge die oberste Priorität ist, würde ich auch bei uns davon ausgehen.

Hinzu kommt wohl auch eine gewisse Knappheit zum Start, die Nachfrage sollte also kein Problem sein. Und wenn sie 2024 nachlässt, dann gibt es immer noch den üblichen Weg über Angebote. Und da klingt eine noch höhere UVP sicher auch gut.

Apple plant wohl ein iPhone komplett ohne alles auf der Frontseite Apple hat den Rand und die Elemente auf der Frontseite des iPhones in den letzten Jahren stark reduziert und wird mit dem iPhone 15 Pro in diesem Jahr wieder einen […]24. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->