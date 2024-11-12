Das Apple iPhone soll „unverzichtbar“ werden

Der iPod war die Rettung für Apple, aber die wahre Cashcow der letzten Jahre war das iPhone. Und sie ist es bis heute. Diese Kategorie macht nicht nur ca. die Hälfte des Umsatzes aus, auch andere Bereiche sind oft komplett vom iPhone abhängig.

Eine Apple Watch würde ohne iPhone nicht funktionieren, die AirPods würden sich ohne iPhone sicher deutlich schlechter verkaufen, und ich wette, dass auch beim iPad die meisten ein iPhone haben. Es gibt sicher Android-Nutzer mit AirPods und iPad, aber dieser Anteil dürfte für den großen Umsatz kaum entscheidend sein.

Hinzu kommt, dass die anderen Sparten, wie Service, ebenfalls komplett vom Erfolg des iPhones abhängig sind, denn der App Store alleine ist eine gewaltige Cashcow.

Apple ist also abhängig vom iPhone, was so lange gut funktioniert, wie das iPhone sich verkauft. Die Suche nach „dem nächsten großen Ding“ liegt bei Apple aber eher auf Eis, denn laut Mark Gurman liegt der Fokus derzeit dem aktuellen Lineup.

Das iPhone bleibt im Zentrum von Apple

Das iPhone soll „unverzichtbar“ werden und statt einem neuen Highlight gilt es das Ökosystem rund um das iPhone so sehr zu stärken, dass keiner wechselt. Daher ist das aktuelle Bestreben der EU (die Monopolstellung aufzubrechen) gar nicht gut.

Die Quelle erwähnt übrigens auch ein paar Dinge, die bei Apple anstehen, wie die ersten Macs mit einem Touchscreen, iPads mit noch größeren Displays und auch als faltbare Option und die Apple Watch bekommt Blutdruck und Blutzucker als neue Health-Option. Doch wie lautet der Plan, damit das iPhone attraktiv bleibt?

Da konzentriert sich Apple auf drei Dinge, das Design, die Kameras und KI. Wir sprechen hier übrigens über den „kurzfristigen“ Plan von Apple, es wäre durchaus möglich, dass man langfristig auch ein neues Produkt auf dem Level des iPhones etablieren kann. Doch bis dahin muss man hoffen, dass das iPhone weiterhin läuft.