Das „Ende“ des Google Assistant steht wohl an

Google wird den digitalen Assistenten nicht einstellen, keine Sorge, aber es sieht so aus, als ob der Google Assistant so in Zukunft nicht mehr weitergeführt wird. Es hat sich schon „Bard“ als neuer Name angedeutet, aber jetzt gibt es noch eine Option.

Wie 9TO5Google berichtet, könnte es auch „Gemini“ werden, so nennt Googel das neue Large Language Model (LLM). Fände ich eher seltsam, aber ich vermute, dass Google irgendwie zeigen möchte, dass der Google Assistant bald viel besser wird.

Momentan befinden wir uns noch in der „experimentellen Phase“, aber Google baut den Assistenten sichtbar um und ein kostenpflichtiges Abo soll auch kommen. Der „Google Assistant“, so wie wir ihn heute kennen, dürfte also vor dem Ende stehen.

