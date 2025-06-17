Tesla wieder im Fokus: Elon Musk zurück mit der „Main Quest“

In einem Videospiel gibt es meist die Hauptmissionen und dazu Nebenmissionen, und eine solche war für Elon Musk der Besuch in die Politik. Nach einem kurzen und sehr intensiven Streit mit Donald Trump, gab es die Tage noch eine Entschuldigung.

Doch für Elon Musk sei das Thema damit abgehakt, die Nebenmission erledigt, er kümmert sich jetzt wieder um die „Main Quest“ (Hauptmission). Das sei Tesla und Technik. Vor allem Tesla steht im Fokus und wird für den Chef wieder wichtig sein.

Doch das Kind ist vermutlich in den Brunnen gefallen, wie man so schön sagt. Elon Musk hat es sich mit vielen verscherzt, nur Hardcore-Fans sind noch dabei. Die sind aber, so wie ich das sehe, auch erleichtert, dass die Politik jetzt abgehakt ist.

Mal schauen, was das genau für Tesla in den kommenden Monaten bedeutet, es steht ja sehr viel an. Und das ist wichtig, denn die Nachfrage nach Tesla geht im Moment zurück und als Chef sollte man schauen, dass man hier eine Lösung sucht.