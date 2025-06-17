Tesla wieder im Fokus: Elon Musk zurück mit der „Main Quest“
In einem Videospiel gibt es meist die Hauptmissionen und dazu Nebenmissionen, und eine solche war für Elon Musk der Besuch in die Politik. Nach einem kurzen und sehr intensiven Streit mit Donald Trump, gab es die Tage noch eine Entschuldigung.
Doch für Elon Musk sei das Thema damit abgehakt, die Nebenmission erledigt, er kümmert sich jetzt wieder um die „Main Quest“ (Hauptmission). Das sei Tesla und Technik. Vor allem Tesla steht im Fokus und wird für den Chef wieder wichtig sein.
Doch das Kind ist vermutlich in den Brunnen gefallen, wie man so schön sagt. Elon Musk hat es sich mit vielen verscherzt, nur Hardcore-Fans sind noch dabei. Die sind aber, so wie ich das sehe, auch erleichtert, dass die Politik jetzt abgehakt ist.
Mal schauen, was das genau für Tesla in den kommenden Monaten bedeutet, es steht ja sehr viel an. Und das ist wichtig, denn die Nachfrage nach Tesla geht im Moment zurück und als Chef sollte man schauen, dass man hier eine Lösung sucht.
Der Mensch vergisst ja nun mal schnell, ansonsten würde ja auch keiner mehr Volkswagen kaufen oder interessiert sich noch jemand für den Diesel Skandal? Sollte Russland auch irgendwann mal den Krieg beenden, dann wird man dies sicherlich auch schnell wieder verdrängen. Der Mensch kann halt gut vergessen :-)
In anderen Ländern scheint es ja schon wieder bergauf zu gehen und ich schätze mal in Deutschland wird es auch wieder bergauf gehen. Elon Musk sollte sich aber jetzt auch aus der Politik raus halten und sich um seine Firmen kümmern.
Die Aussagen wurden von ihm getroffen und gewisse Armbewegungen gemacht. Das sollten die Personen, die Tesla deswegen nicht mehr gekauft haben, nicht vergessen. Das wird mMn aber sicher schnell unter den Teppich gekehrt.
Für alle die das nicht weiter interessiert und das vielleicht auch nicht weiter verfolgen, ist das eine andere Sache. Jetzt muss aber Tesla auch wieder innovativ werden. Ein Model 3/Y/S/X ist nichts mehr Besonderes, auch in Bezug auf die Elektromobilität. Ein erneuertes Model Y ohne technische Verbesserungen bringt halt auf dem Datenblatt auch nichts ggü. anderen Herstellern.
Meines Erachtens ist ja gar nicht mehr der Anreiz. Vielleicht stehe ich auch ganz alleine mit meiner Meinung, aber ich sehe jetzt gar nicht so das Potenzial in Autos großartig etwas zu verbessern. Und der lieferindustrie, da sehe ich noch viele Vorteile bei den LKWs etc. Aber bei ihrem Autos?
Autonomes fahren ist natürlich noch etwas wo es noch viel Potenzial gibt, aber dies wird noch Jahrzehnte dauern, bis das flächendeckend umgesetzt sein wird. Was soll so lange neues kommen? Großartiges? Entertainment system schön und gut, aber das kann man sie auch mit einem Tablet ermöglichen. Komme irgendwie nicht mehr damit, was nun generell so innovativ, ist in letzter Zeit bei Autos. Fahre noch einen dieselverbrenner von der Marke. Kia und bin zufrieden. Es gibt nichts was. Ich vermisse aber einige fahrassistenten, aber nichts autonomes kann Android Auto verwenden habe ein panoramadach, welches sich öffnen lässt, die Sitze können belüftet werden und eine sitzheizung ist ebenfalls integriert, sowie lenkradheizung. Was gibt es sonst noch großartiges neues?