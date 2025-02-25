Gaming

Das neue Assassin’s Creed ist komplett geleaked

Autor-Bild
Von
|
Assassins Creed Shadows Charaktere

Ich habe es gestern schon hier und da gesehen, die Hinweise verdichteten sich auch gegen Nachmittag, aber in der Nacht von Montag auf Dienstag hat es Ubisoft offiziell bestätigt, das neue Assassin’s Creed Shadows ist bereits im Umlauf.

Es gibt neues Gameplay, es gibt neue Details zur Geschichte und Ubisoft warnt nicht nur vor Spoilern, sondern gibt auch an, dass diese Version noch nicht fertig ist und man gerade an mehreren Patches arbeitet, die bis zum Release kommen.

