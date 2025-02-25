Das neue Assassin’s Creed ist komplett geleaked
Ich habe es gestern schon hier und da gesehen, die Hinweise verdichteten sich auch gegen Nachmittag, aber in der Nacht von Montag auf Dienstag hat es Ubisoft offiziell bestätigt, das neue Assassin’s Creed Shadows ist bereits im Umlauf.
Es gibt neues Gameplay, es gibt neue Details zur Geschichte und Ubisoft warnt nicht nur vor Spoilern, sondern gibt auch an, dass diese Version noch nicht fertig ist und man gerade an mehreren Patches arbeitet, die bis zum Release kommen.
