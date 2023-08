Das neue Call of Duty ist „quasi nur eine DLC“

Bei erfolgreichen Spielen ist es nicht unbedingt wichtig, dass man jedes Jahr einen großen Sprung macht, es muss einfach nur eine neue Version kommen. Call of Duty gehört genau zu diesen Spielen und der neue Teil der Serie ist „quasi nur ein DLC“.

Dieser nennt sich Modern Warfare III und kommt im November, die finalen Details soll es am 17. August geben. Laut Insider Gaming deutet die Beta aber darauf hin, dass das neue Call of Duty den gleichen Code wie Modern Warfare 2 besitzt und man auch einen neuen Weg bei der Veröffentlichung des Spiels im Herbst geht.

Ein „Call of Duty Hub“ ist geplant

Laut Quelle wird man Call of Duty: Modern Warfare II aktualisieren und drei Spiele der Reihe in einer App anbieten. Neben den beiden MW-Titeln wird man als Spieler auch Warzone bekommen. Es soll ein „Call of Duty Hub“ im November entstehen.

Activision geht also einen neuen Weg mit Call of Duty, doch die Quelle rechnet wie immer mit einem Vollpreisspiel für 70 Dollar, was die Fans der Reihe sicher kaufen werden, was sich aber in diesem Jahr angeblich schwerer vermarkten lassen wird.

