Das „neue Paramount“ kommt und soll „höchste Qualität“ liefern

Die Verhandlungen bei Paramount haben endlich ein Ende und wie man bekannt gegeben hat, gibt es eine Lösung für die Zukunft. Man hat sich doch mit Skydance geeinigt, mit denen man seit Monaten in Verhandlungen steckt, es gibt einen Deal.

Das „neue Paramount“ kommt

Beide Anbieter haben heute bekannt gegeben, dass eine „endgültige Vereinbarung zur Weiterentwicklung von Paramount als Medien- und Technologieunternehmen der Weltklasse“ unterzeichnet wurde und „New Paramount“ als Marke entsteht.

Es gab Gespräche mit Sony und jüngst mit Warner, aber es wurde doch Skydance und das neue Paramount „wird eine kreative Anlaufstelle für Geschichtenerzähler sein, die sich der Bereitstellung von Inhalten höchster Qualität verschrieben haben“.

Da ist also sehr viel Bewegung bei den Studios und Streaminganbietern, das ist sicher nicht der letzte Deal dieser Art in den nächsten Monaten und Jahren. Es ist noch unklar, wie sich das auf Paramount+ und Co. auswirkt, das wird sich zeigen.

