Ein neuer Streamingdienst-Gigant entsteht

Paramount+ läuft nicht so gut und wie haben schon häufiger gehört, dass man da einen Käufer oder Partner sucht. Laut CNBC gibt es einen potenziellen Kandidaten, der großes Interesse an einem Deal hat: Warner. Man will zwei Dienste vereinen.

Die Idee ist, dass das Angebot von Max (nicht bei uns verfügbar, kommt aber in Zukunft, hier gibt es global die Inhalte von HBO und Co.) und Paramount+ in einen Dienst packt und damit besser gegen Disney+ und Netflix in Zukunft aufgestellt ist.

Man merkt, dass der große Streamingdienst-Hype langsam abflacht und nicht nur die Preise angezogen werden, die kleineren Anbieter könnten verschwinden. Das Angebot wurde in den letzten Jahre zu groß und jetzt muss Geld verdient werden.

Ich bin mal gespannt, wie sich dieser Markt in den nächsten fünf Jahren entwickelt und wie viele Anbieter kurz vor dem neuen Jahrzehnt noch da sind. Die Zahl der Dienste dürfte rückläufig sein und auf Paramount+ würde ich nicht mehr wetten.

