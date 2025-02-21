Mobilität

Neues Tesla Model Y startet: Alle Preise für Deutschland sind da

Tesla bietet schon seit einigen Tagen eine Launch Edition des neuen Model Y bei uns in Deutschland an, aber wir haben auch gehört, dass das alte Model Y nicht mehr produziert wird. Heute hat Tesla den Konfigurator dann endlich umgestellt.

Tesla Model Y startet bei 44.990 Euro

Ab sofort kann man alle Versionen kaufen, also auch die Basis mit Hinterradantrieb ist jetzt dabei. Diese startet bei 44.990 Euro. Die maximale Reichweite mit einem Motor gibt es ab 49.990 Euro und mit Allradantrieb sind es dann 52.990 Euro.

Die Preise wurden also teilweise gesenkt und man muss auch nicht mehr die sehr teure Launch Edition kaufen, wenn man Dinge wie den Autopiloten (der bei uns im Moment überflüssig ist) nicht benötigt. Und es gibt jetzt endlich mehr Farben.

Ebenfalls mit dabei, ist der Innenraum in Weiß, darauf haben ja noch einige von euch gewartet. Andere Felgen gibt es jetzt auch, aber man kann diese nur bei der Allrad-Version auswählen. Nur eine Version des neuen Tesla Model Y fehlt noch.

Tesla Model Y Performance folgt später

Das Tesla Model Y Performance wurde, wie damals beim Tesla Model 3, vorerst aus dem Konfigurator genommen. Da steht also, ebenfalls wie beim Tesla Model 3, ein größeres Upgrade an. Die neue Performance-Version kommt übrigens Ende 2025.

Die Auslieferungen des neuen Model Y starten laut Tesla im März, was auch für die ein oder andere Version im Konfigurator gilt, nicht nur für die Launch Edition. Bei einigen Versionen und Farben spricht Tesla allerdings von einem Start im Juni 2025.

Neues Tesla Model Y als Übersicht

Tesla Model Y Hinterradantrieb  

  • 500 km Reichweite  (WLTP)
  • Verbrauch 13,9 kWh/100 km
  • 0-100 km/h in 5,9 Sek
  • 44.990 €

Tesla Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb  

  • 622 km Reichweite (WLTP)
  • Verbrauch 14,2 kWh/100 km
  • 0-100 km/h in 5.6 Sek
  • 49.990 €

Tesla Model Y Maximale Reichweite mit Allradantrieb  

  • 586 km Reichweite (WLTP)
  • Verbrauch 14,8 kWh/100 km
  • 0-100 km/h in 4,8 Sek
  • 52.990 €
Fehler melden24 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  Betze 🏅
    sagt am

    Schade, für uns wäre es das perfekte Auto. Gefällt uns richtig gut. Aber solange Herr Musik sich nicht von Tesla distanziert bzw. gegangen wird, ist Tesla leider keine Option. Nazis Werden wir nicht unterstützen und nicht zu kaufen ist auch ein Signal. Vermutlich wird es im Herbst dann ein enyaq.

    Antworten
    Christian 🔅
      sagt am zu Betze ⇡

      Du unterstützt keine Nazis, willst aber ein Auto aus dem VW Konzern kaufen?

      Genau mein Humor :D :D :D

      Antworten
    Patrick 👋
      sagt am zu Betze ⇡

      Ging mir genauso. Echt schade, aber mit meinem Gewissen in die Zukunft meiner Kinder politisch nicht vertretbar.
      Vor allem der 7-Sitzer war interessant.

      Den Kommentar zu VW hätte ich gerne mal erläutert. Wenn auf die VW NS Vergangenheit angespielt wird kann man das auf alles in Deutschland übertragen. Das ist mir zu Platt

      Antworten
      Christian 🔅
        sagt am zu Patrick ⇡

        Doch genau darauf spiele ich an. Bei der Grundsteinlegung des VW Werks in Wolfsburg war niemand geringeres als AH persönlich anwesend.

        Scheint aber komischerweise niemanden zu interessieren. Aber kauft ruhig aus dem VW Konzern und schimpft über Tesla bzw. Musk. Kann man aber nicht mehr für voll nehmen.

        Antworten
        Thomas 💎
          sagt am zu Christian ⇡

          Es geht ums Jetzt und Heute.

          Antworten
          Christian 🔅
            sagt am zu Thomas ⇡

            Kann man sich natürlich auch schön reden.

            Antworten
            Dom 🏅
              sagt am zu Christian ⇡

              Was hat das mit schön reden zu tun?
              Die aktuelle Situation ist die, dass Musk aktuell immer weiter abdriftet und extremer in seinen Aussagen und in seinem Handeln wird.

              Ich denke nicht, dass Oliver Blume genauso ein Nazi ist. Dieser hat zu der Zeit der Grundsteinlegung auch nicht gelebt. Das Unternehmen und die Personen dahinter haben sich geändert.
              Musk hat sich eben genau dahin entwickelt.

              Außerdem frage ich mich immer wieder, warum man das so sehr verteidigt? Wenn das ein Grund gegen einen Kauf ist, dann ist das so. Was hast du davon das ein Tesla verkauft wird?

              Antworten
            Thomas 💎
              sagt am zu Christian ⇡

              Dein VW-AH Whataboutism im heutigen Kontext ist einfach nur schäbig.

              Antworten
    Kavka 🏅
      sagt am zu Betze ⇡

      Bla bla bla. Einfach nur dumm…

      Antworten
      Dom 🏅
        sagt am zu Kavka ⇡

        Bla bla bla. Einfach nur dumm…

        Was genau bringt dieser einfallsreiche Kommentar jetzt genau?

        Antworten
  Dieter 👋
    sagt am

    Da kann man ruhig noch warten – die Preise werden bald fallen – fürchte einen dramatischen Absatzeinbruch für Tesla.

    Antworten
    Hans 🏅
      sagt am zu Dieter ⇡

      Weltweit? Oder in D?

      In D bin ich erstmal bei Dir.

      Antworten
      Dieter 👋
        sagt am zu Hans ⇡

        würde ein paar schwere Märkte ausmachen:
        China – kein FSD – die Konkurenz schon BYD z.B.
        Kanada da kauft doch keiner mehr einen Tesla
        Dänemark aucx nicht
        Europa auch eher mau.

        Antworten
        Willy ☀️
          sagt am zu Dieter ⇡

          Also, zusammengefasst wird es in allen großen Märkten zurückgehen. Eventuell kann Tesla noch in Südamerika, Afrika und Teilen Asiens was gewinnen. Aber da ist BYD vermutlich auch schneller. Letzte Hoffnung ist wohl Indien.

          Antworten
    Ticar ☀️
      sagt am zu Dieter ⇡

      Ich fahre noch keinen Tesla, weil ich mich zu sehr an HUD gewöhnt habe und bin mit meinem BMW i4 recht zufrieden.

      Aber das Gesamtpaket eines Tesla Y ist ansonsten sehr gut und sucht seines gleichen.
      Auch wenn die Verkaufszahlen in Deutschland und eventuell Europa aufgrund von Musk nicht so hoch sind, wie sie vielleicht sein könnten, kann Tesla das wahrscheinlich aufgrund guter Verkäufe Weltweit verschmerzen.

      Auf sinkende Preise kann man da lange warten. Vielleicht mal temporär, falls eine kurze Überproduktion stattfand. Aber dann muss man wahrscheinlich wieder nehmen was grade da ist und zwar zeitnah.

      Antworten
      Kavka 🏅
        sagt am zu Ticar ⇡

        Hatte mich auch sehr an das HUD meines BMW gewöhnt. Jetzt vermisse ich es tatsächlich so gut wie gar nicht mehr.

        Antworten
        Ticar ☀️
          sagt am zu Kavka ⇡

          Das freut micn zu hören!

          Hat es lange gedauert? 🤔
          Hast du auch dein Infotainment darüber bedient? 🤔
          Die aktuellen HUD können ja deutlich mehr als nur Navigation und haben eine große detaillierte Projektion der wichtigsten Infotainment Bestandteile

          Antworten
  René H. 🔆
    sagt am

    Ob man da Rabatt bekommt, wenn man der Bestellung ein Foto vom Wahlzettel beilegt mit den Kreuzen an der „rechten“ Stelle? 🫣

    Antworten
  JH ☀️
    sagt am

    Uii endlich, dann kann ich ja bald bestellen. Aber Leasing sehr teuer.
    Wird ein Barkauf bei mir, Ansonsten wäre die Finanzierung oder Leasing schon ziemlich teuer.

    Antworten
    Athlonet 🏅
      sagt am zu JH ⇡

      Ja, die Leasingkonditionen sind ein Witz…
      Konfig mit 60.000€ Kaufpreis kostet im Leasing für 48 Monate mit 10.000km im Jahr insgesamt 44.000€ (8.000€ Anzahlung + 48x 757€).

      Antworten
    Ticar ☀️
      sagt am zu JH ⇡

      Neben Rabatten sind günstige Leasing- oder Finanzierungskonditionen für viele Hersteller doch nur eine weitere Möglichkeit um ihre Autos „zu verkaufen“ und die Verkaufszahlen hoch zu halten. Tesla wird wahrscheinlich erst bei schlechten Verkaufszahlen in die Richtung gehen, aber ob die schlecht werden, mag ich (leider) zu bezweifeln.

      Antworten
    Willy ☀️
      sagt am zu JH ⇡

      Wie sollte es auch günstig sein bei der Restwertprognose für ein Tesla in Deutschland?

      Antworten
  Jan 🌟
    sagt am

    Sehr schön, dass die Listenpreise nicht gestiegen sind. Über die Leasingkonditionen kann man aber weiterhin nur lachen.

    Für ein Model Y SR, 48 Monate bei 10.000 km / Jahr 570€ und 6100€ Anzahlung. Ernsthaft? Da werden viele Kunden und Firmen ausgelassen.

    Antworten
    René H. 🔆
      sagt am zu Jan ⇡

      Ist natürlich irre, aber das ist Abschöpfungsstrategie. Es gibt genug Tesla-Fans, die sich sofort das neue Y holen wollen – und die müssen fürs „sofort“ eben bezahlen. Denke mal, dass die Leasingkonditionen sich über den Jahresverlauf verbessern werden. Bei mäßiger Nachfrage entsprechend schneller.

      Antworten

