Neues Tesla Model Y startet: Alle Preise für Deutschland sind da

Tesla bietet schon seit einigen Tagen eine Launch Edition des neuen Model Y bei uns in Deutschland an, aber wir haben auch gehört, dass das alte Model Y nicht mehr produziert wird. Heute hat Tesla den Konfigurator dann endlich umgestellt.

Tesla Model Y startet bei 44.990 Euro

Ab sofort kann man alle Versionen kaufen, also auch die Basis mit Hinterradantrieb ist jetzt dabei. Diese startet bei 44.990 Euro. Die maximale Reichweite mit einem Motor gibt es ab 49.990 Euro und mit Allradantrieb sind es dann 52.990 Euro.

Die Preise wurden also teilweise gesenkt und man muss auch nicht mehr die sehr teure Launch Edition kaufen, wenn man Dinge wie den Autopiloten (der bei uns im Moment überflüssig ist) nicht benötigt. Und es gibt jetzt endlich mehr Farben.

Ebenfalls mit dabei, ist der Innenraum in Weiß, darauf haben ja noch einige von euch gewartet. Andere Felgen gibt es jetzt auch, aber man kann diese nur bei der Allrad-Version auswählen. Nur eine Version des neuen Tesla Model Y fehlt noch.

Tesla Model Y Performance folgt später

Das Tesla Model Y Performance wurde, wie damals beim Tesla Model 3, vorerst aus dem Konfigurator genommen. Da steht also, ebenfalls wie beim Tesla Model 3, ein größeres Upgrade an. Die neue Performance-Version kommt übrigens Ende 2025.

Die Auslieferungen des neuen Model Y starten laut Tesla im März, was auch für die ein oder andere Version im Konfigurator gilt, nicht nur für die Launch Edition. Bei einigen Versionen und Farben spricht Tesla allerdings von einem Start im Juni 2025.

Neues Tesla Model Y als Übersicht

Tesla Model Y Hinterradantrieb

500 km Reichweite (WLTP)

Verbrauch 13,9 kWh/100 km

0-100 km/h in 5,9 Sek

44.990 €

Tesla Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb

622 km Reichweite (WLTP)

Verbrauch 14,2 kWh/100 km

0-100 km/h in 5.6 Sek

49.990 €

Tesla Model Y Maximale Reichweite mit Allradantrieb