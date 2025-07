Das neue Zelda lässt sich auch als Link spielen

Nintendo kündigte vor ein paar Wochen ein ganz neues Zelda an und überraschte Fans (die keine Gerüchte verfolgen), als man angab, dass ihr erstmals mit Zelda die Welt von Hyrule erforscht. Eigentlich ist Link der Held der bekannten Zelda-Spiele.

Es gab auch schon zahlreiche Analysen, die den ersten Trailer genau angeschaut und ausgewertet haben, doch eine Frage blieb offen: Kann man auch Link spielen?

Ja, eine Bewertung bei ESBR (Entertainment Software Ratings Board) kommt mit einer allgemeinen Beschreibung des Spiels (siehe ganz unten in voller Länge) und darin findet man auch einen Satz, der das offene Geheimnis zum Spiel lüftet:

Es ist aber unklar, ob man Link nur kurz und nur mit Schwert und Pfeilen spielt, in den Spielen bekommt er sonst mit der Zeit deutlich mehr Fähigkeiten, oder ob er eine größere Rolle spielt und man vielleicht immer wieder Charaktere wechselt.

Vielleicht bekommen wir mal wieder eine lineare Geschichte, in der man zwischen Zelda und Link bis zum großen Showdown die Welt bereist. Schauen wir mal, da wird uns Nintendo sicher bald mehr Details zu Zelda: Echoes of Wisdom nennen.

Nintendo wird Zelda: Echoes of Wisdom am 26. September veröffentlichen. Es ist ein exklusives Spiel für die Nintendo Switch und kann bereits vorbestellt werden.

Dies ist ein Abenteuerspiel, in dem die Spieler die Rolle von Zelda übernehmen, die versucht, Risse in Hyrule zu beseitigen und Link zu retten. Aus einer ¾-Überkopf-Perspektive erkunden die Spieler verschiedene Umgebungen und kämpfen gegen stilisierte Feinde (z. B. Menschen, Kreaturen). Als Link benutzt der Spieler ein Schwert und Pfeile, um die Feinde zu besiegen; Zelda kann einen Zauberstab benutzen, um Kreaturen (z. B. aufziehbare Ritter, Schweinesoldaten, Schleim) für den Kampf zu beschwören. Einige Feinde können besiegt werden, indem sie in Brand gesetzt werden; andere Kreaturen lösen sich in Nebel auf, wenn sie besiegt sind. Die Kampfsequenzen sind etwas frenetisch, mit mehreren Feinden, die gleichzeitig angreifen/kämpfen.