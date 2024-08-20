Gaming

Das sind die neuen Pokémon-Speicherkarten

Pokemon Speicherkarten

Western Digital hat die Gamescom für eine kleine Ankündigung genutzt, denn man hat mit Nintendo gearbeitet und neue microSD-Speicherkarten entworfen, die mit drei beliebten Pokémon bestückt sind. Jede Speichergröße hat ein anderes, hofft man hier eventuell auf ein „Gotta Catch ‚Em All“? Das wäre doch etwas teurer.

Die kleine Version mit Pikachu kostet 28,99 Euro, hier gibt es 256 GB, für 54,99 Euro bekommt man 512 GB und Gengar und Relaxo begrüßt euch für 125,99 Euro und bringt 1 TB Speicher mit. Mit knapp 200 Euro kann man also alle sammeln.

Diese Speicherkarten sind für die Nintendo Switch gedacht, man kann sie auch als normale Speicherkarte nutzen, was aber eben günstiger geht. Übrigens auch bei der Nintendo Switch, man sieht die Speicherkarte ja eh nie. Optisch aber ganz nett gemacht, das muss man sagen. Weitere Details gibt es direkt bei Western Digital.

Pokemon Sammelkartenspiel

Pokémon: Neues Sammelkarten-Spiel hat ein Datum

Am Wochenende gab es überraschend eine Ankündigung zu Pokémon und wir haben erfahren, dass das neue Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket ein Datum hat.…

19. August 2024 | Jetzt lesen →

