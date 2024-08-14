Deadlock: Das „geheime“ und neue Spiel von Valve

Das nächste Spiel von Valve wird nicht Half-Life 3 oder ein anderer Teil der Reihe sein, auch wenn ein entsprechender Titel womöglich in Entwicklung ist. Doch man hat vorher einen neuen Multiplayer-Shooter geplant, der sich Deadlock nennt.

Deadlock befindet sich in der Alpha-Phase

Dieses Spiel ist seit ca. drei Jahren in der Entwicklung und befindet sich seit einer ganzen Weile in einer privaten Alpha. Hier werden Spieler über Steam eingeladen und können Deadlock ganz normal spielen, angekündigt wurde es allerdings nie.

Doch immer mehr Spieler nehmen daran teil und berichten online, es gibt Videos und mehr im Netz. Sean Hollister von The Verge hat sogar einen langen Beitrag zum Spiel veröffentlicht, er wurde aber dann gebannt, weil Valve das nicht mag.

Einige vermuten, weil es auch Hinweise gibt, dass die Ankündigung von Deadlock zeitnah erfolgt, vielleicht auch im Rahmen der Gamescom in ein paar Tagen. Dann könnte es auch eine öffentliche Beta geben, an der noch mehr Spieler teilnehmen.