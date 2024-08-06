Gaming

Half-Life 3 in Entwicklung: Hinweise bei Valve verdichten sich

Valve könnte nach vielen Jahren (wieder) an Half-Life 3 oder einem Ableger der Reihe arbeiten, die Hinweise dazu verdichten sich derzeit. So hat zum Beispiel eine Synchronsprecherin bestätigt, dass sie an Projekt „White Sands“ bei Valve arbeitet.

Fans werden bei diesem Ort an Black Mesa aus Half-Life denken. Doch es gibt noch mehr Hinweise, die zum Beispiel der bekannte Data-Miner „Tyler McVicker“ im Code der Spiele entdeckt hat und die seiner Meinung nach auf ein Spiel hindeuten.

Die letzte Ankündigung rund um Half-Life ist jetzt schon einige Jahr her, damals wurde mit Alyx ein VR-Ableger angekündigt. Danach wurde es ruhig, es gab nur mal Gerüchte zum Projekt „Citadel“, einem Half-Life speziell für das Steam Deck.

Ende letzten Jahres hat Valve das Original für das Steam Deck optimiert, kombiniert man das mit den Gerüchten und Hinweisen, dann wäre es nicht abwegig, dass wir mal wieder ein neues Half-Life sehen. Aber bekommen wir wirklich Teil 3 der Reihe?

Valve arbeitet mit Deadlock an einem neuen Multiplayer-Spiel, es wäre plausibel, wenn ein neues Half-Life-Projekt ein Singleplayer-Spiel wird. Doch als jemand, der seit zwei Jahrzehnten auf Half-Life 3 wartet, habe ich die Hoffnung aufgegeben.

  1. M.W: 👋
    sagt am

    Half-Life 3 confirmed :-)

  2. max 🔱
    sagt am

    Hoffentlich gibt sich Valve Mühe denn die Erwarten von einigen Half Life Fans sind extrem hoch.

    1. Ron ☀️
      sagt am zu max ⇡

      Ich habe keine großen Anforderungen an dem letzten Teil, er soll einfach nur gut die Geschichte abschließen und mit modernen Effekten wie Raytracing wäre dem gut genug getan.

  3. Commander Cat ☀️
    sagt am

    Ich finde es schon krass, dass es exklusiv für das Steam Deck kommt und gleichzeitig mit dem Steam Deck 2 gelauncht wird o.o

    1. Philipp 🔅
      sagt am zu Commander Cat ⇡

      Ja mir ist gerade auch fast der Hörer aus der Hand gefallen als Gabe mir das persönlich am Telefon bestätigt hat.

