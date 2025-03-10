Gaming

Death Stranding 2: PS5-Blockbuster hat ein Datum

Death Stranding 2

Die PlayStation 5 hat ihren nächsten Exklusivtitel, denn am 26. Juni erscheint das Spiel „Death Stranding 2: On the Beach“ für die PS5. Passend dazu hat Hideo Kojima einen eigenen Trailer zusammengestellt, der volle 10 Minuten lang ist.

Der Trailer sieht ehrlich gesagt interessant aus. Irgendwie verwirrend und da ich das erste Spiel nicht gespielt habe, verstehe ich absolut gar nichts, aber das wird wohl auch einigen so gehen, die es gespielt haben, wenn ich die Kommentare sehe.

Mit Death Stranding wurde ich nicht wirklich warm, habe dem Spiel aber auch nicht viel Zeit gegeben. Eigentlich hatte ich das mal vor, vor allem mit Blick auf Teil 2. Das Problem ist nur, dass der erste Teil wohl um die 40 Stunden lang ist, das ist zu viel.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Steht exklusiv wieder für Konsolenexklusiv? Den ersten Teil gibt es ja auch für PC.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Nur PS5, weitere Plattformen dürften 2026 folgen.

