Deezer: Audiobooks-App wird am 31. Januar eingestellt

Die Audiobooks by Deezer App wird am 31. Januar 2023 eingestellt. Bis dahin kann die App noch normal genutzt werden.

Audiobooks by Deezer ist eine App, die es ermöglicht, Hörbücher separat von Musik zu hören. Es gibt „Tausende“ Hörbücher in der App. Doch nun ist bald Schluss mit dem separaten App-Angebot, wie Deezer seinen Usern mitgeteilt hat. Die App wird ersatzlos gestrichen.

Spezifische Funktionen für Hörbücher werden auch nicht in der Hauptapp von Deezer landen. Allerdings gibt Deezer an, dass man das gleiche Angebot an Hörbüchern und Hörspielen auf Deezer bereitstellen wird.

Audiobooks by Deezer – Statement zur App-Einstellung

Liebe Audiobooks Nutzer*innen, Wir entschuldigen uns vielmals für die kurzfristige Benachrichtigung über die Einstellung unserer App. Diese war ursprünglich für einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2023 geplant, aber aus technischen Gründen durch Dritte mussten wir schneller handeln. Schon am 31. Januar wird die App eingestellt. Eine Verschiebung dieses Datums nach hinten hätte zu großen Problem in der App geführt. Wir, bei Deezer, sind ständig darum bemüht, unseren Nutzer*innen ein herausragendes Erlebnis zu bieten. Die Deezer Premium- und Deezer Family-Abonnements beinhalten standardmäßig HiFi-Qualität sowie eine Reihe innovativer Funktionen wie die Identifizierung von Songs durch Summen innerhalb der Songcatcher Funktion, Musik-Quizze und Live-Video-Streaming. Um weiterhin innovativ zu sein und uns auf unser Kerngeschäft und unsere Initiativen zu konzentrieren, haben wir uns entschieden, die eigenständige deutsche Hörbuch-App „Audiobooks by Deezer“ zu schließen. Wir stellen weiterhin das gleiche Angebot an Hörbüchern und Hörspielen auf Deezer bereit, um ein abwechslungsreiches und spannendes Hörerlebnis zu gewährleisten. Leider ist derzeit nicht geplant, spezifische Funktionen für Hörbücher in die Deezer Haupt-App hinzuzufügen, dies könnte sich in Zukunft ändern. Wir können jedoch im Moment keine weitere Angaben zu zukünftigen Funktionen machen. Euer Audiobooks Team

