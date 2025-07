Der falsche Zeitpunkt für einen Elektro-Lambo

Die aktuell in einigen Märkten verhaltene Nachfrage nach Elektroautos bestätigt die Entscheidung von Lamborghini, so Rouven Mohr bei Motor1, dass man sich mit dem ersten Elektroauto der Marke mehr Zeit lässt. Man hat zunächst das Portfolio auf Hybrid umgestellt, womit man zufrieden ist, ein Elektro-Lambo dauert aber noch.

Das erste Elektroauto der Luxusmarke von VW wird gegen 2028 kommen und es wird auch kein richtiger Sportwagen, der Lamborghini Lanzador wurde schon als Konzept gezeigt und es wird ein SUV. SUVs sind mittlerweile auch für Sportmarken die große Cashcow geworden, daher liegt der Fokus auf dem Lamborghini Urus.

Ein „echter“ und elektrischer Lamborghini kommt auch, aber da möchte man schon mehr bieten und Kunden begeistern. Es soll nicht nur um Leistung gehen, die Marke plant mehr. Wobei Rouven Mohr nicht verrät, was das sein könnte, denn einer Fake-Kupplung von Hyundai erteilt nach Porsche und Alpine auch er eine klare Absage.

Lamborghini: Einen „Schritt weiter gehen“

Lamborghini muss „einen Schritt weiter gehen“, die Marke will Kunden zeigen, was sie bei Verbrennern nicht haben können. Nur so kann man Emotionen wecken und Kunden zum Wechsel, der laut Rouven Mohr kommt, da ist man sicher, animieren. Doch wie kann sich ein elektrischer Lamborghini von der Konkurrenz abheben?

Mir fällt da eigentlich nur die Leistung ein, denn das ist der große Pluspunkt von einem Elektroauto, die schnelle Beschleunigung und der Tiefpunkt. Ich hatte erst den Porsche Taycan Turbo GT hier und dieser hebt sich schon jetzt ganz klar von den Verbrennern ab. Und wie ich finde, macht Porsche das bisher wirklich gut.

Für mich klingt das eher nach einer Ausrede von Lamborghini, die sich aber noch entspannt zurücklehnen können, da es dank SUV gut läuft. Mal schauen, ob ich mich täusche, aber ich wette, dass die Elektroautos von Lamborghini am Ende eben auch nur ganz „normale“ Elektroautos mit besonders viel Leistung sein werden.

-->