Die Google Suche wird sich 2025 komplett verändern

Die am häufigsten besuchte Webseite der Welt ist die Suche von Google und ein Grund ist auch, dass Google diese in all den Jahren weiterentwickelt und optimiert hat. Doch für 2025 steht eine „tiefgreifende Veränderung“ laut Sundar Pichai an.

Google Suche soll uns überraschen

Der Chef von Google hat im Rahmen der NYT DealBook Summit verraten, dass wir „überrascht sein werden“, was schon ab Anfang 2025 möglich sein wird. Die Suche von Google soll nächstes Jahr „deutlich komplexere Fragen beantworten können“.

Sundar Pichai spricht also von KI und wie sie die Suche der Menschen verändern wird, es steht ein „tiefgreifender Wandel“ an. Und 2025 wird nur der Anfang sein, diese Technologie (KI) wird sich in den nächsten Jahren noch rasant entwickeln.

Vor der Suche im Internet liegen „innovative Zeiten“ und die Google Suche soll hier natürlich „state of the art“ sein. Details nannte der Chef von Google leider noch nicht.