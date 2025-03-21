Der Tesla Cybertruck ist ein großer Reinfall

Elon Musk träumte einst von 500.000 Cybertrucks pro Jahr bei Tesla und die Fabrik in Texas ist laut seinen Angaben auf 250.000 Einheiten im Jahr ausgelegt. Davon ist Tesla allerdings weit entfernt, wie eine Rückruf-Aktion diese Woche offiziell zeigte.

Tesla hat etwa 46.000 Cybertrucks seit 2023 verkauft, das ist weit von 250.000 Einheiten im Jahr entfernt, eine halbe Million wirkt unrealistisch. Es hat sich immer wieder angedeutet, dass der Cybertruck kein Erfolg ist und jetzt wissen wir es.

Am Anfang war das Modell von Tesla durchaus beliebt, es gab einen kleinen Hype und viele US-Promis legten sich einen Cybertruck zu. Doch mit der Zeit ging dieses Interesse stark zurück und Tesla musste sogar mit diversen Aktionen reagieren.

Eine mögliche Basisversion mit einem Motor, die in diesem Jahr kommen könnte, wird das Interesse sicher etwas steigern. Doch wie sehr? Das angekündigte Ziel ist aber in weiter Ferne und eine Werksauslastung der Gigafactory von Tesla ebenfalls.