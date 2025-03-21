Mobilität

Der Tesla Cybertruck ist ein großer Reinfall

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Tesla Cybertruck Header

Elon Musk träumte einst von 500.000 Cybertrucks pro Jahr bei Tesla und die Fabrik in Texas ist laut seinen Angaben auf 250.000 Einheiten im Jahr ausgelegt. Davon ist Tesla allerdings weit entfernt, wie eine Rückruf-Aktion diese Woche offiziell zeigte.

Tesla hat etwa 46.000 Cybertrucks seit 2023 verkauft, das ist weit von 250.000 Einheiten im Jahr entfernt, eine halbe Million wirkt unrealistisch. Es hat sich immer wieder angedeutet, dass der Cybertruck kein Erfolg ist und jetzt wissen wir es.

Am Anfang war das Modell von Tesla durchaus beliebt, es gab einen kleinen Hype und viele US-Promis legten sich einen Cybertruck zu. Doch mit der Zeit ging dieses Interesse stark zurück und Tesla musste sogar mit diversen Aktionen reagieren.

Eine mögliche Basisversion mit einem Motor, die in diesem Jahr kommen könnte, wird das Interesse sicher etwas steigern. Doch wie sehr? Das angekündigte Ziel ist aber in weiter Ferne und eine Werksauslastung der Gigafactory von Tesla ebenfalls.

Tesla Cybercab Licht

Tesla: Elon Musk spricht über den „Master Plan 4“

Elon Musk wirbt gerne mit einem großen „Master Plan“, wenn es um Tesla geht und das weckt oft den Eindruck,…

21. März 2025 | Jetzt lesen →

6 Kommentare

   

  1. robert 🪴
    sagt am

    Der Cybertruck ist ein Experimentierbaukasten für Technologie, der dann schrittweise in die regulären Fahrzeuge hereinfließen wird.
    Steer by Wire, Hinterradlenkung, 48V System usw.

    Antworten
    1. Paul 🏅
      sagt am zu robert ⇡

      Technologien, die andere Hersteller längst in Serie haben und keinerlei Probleme damit habe

      Antworten
  2. Stefan 🌟
    sagt am

    Gut es könnte auch sein, dass das Ding potthässlich ist und weltweit nicht zugelassen werden kann (Fußgängerschutz).

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Stefan ⇡

      Du weißt schon, dass es sowas wie große Transporter und Lkws gibt?
      In Holland zumindest kann man ihn als Import schon kaufen. Auch in Österreich soll es schon welche geben.

      Antworten
  3. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Der Konkurrent von Ford, der F150 Lightning, kostet 30.000 Dollar weniger, der Cybertruck war zu einem ähnlichen Preis angekündigt wurde dann aber plötzlich zu Release exorbitant teurer. Entgegen aller Unkenrufe nehme ich das als Hauptgrund für das Floppen an.

    Antworten
    1. Herr M. 🌟
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Genau das ist es. Alle Interessenten waren vor allem vom angekündigten Preis angefixt der nicht ansatzweise erreicht wurde.

      Und schwimmen kann er auch nicht… ;)

      Finde den F150 Lightning und den Rivian deutlich spannender.

      Antworten

