Tesla: Elon Musk spricht über den „Master Plan 4“

Elon Musk wirbt gerne mit einem großen „Master Plan“, wenn es um Tesla geht und das weckt oft den Eindruck, als ob er ein Genie sei und das alles gut geplant ist. Die erste Vision für Tesla ging jedoch auf und der erste „Master Plan“ funktionierte gut.

Man kann darüber streiten, wie erfolgreich Tesla mit dem „Master Plan 2“ und dem „Master Plan 3“ ist, der übrigens vor ca. zwei Jahren vorgestellt wurde, aber dieser steht wohl schon nicht mehr im Fokus von Elon Musk und es gibt einen neuen Plan.

Tesla: Autonome Autos und Roboter

Letztem Sommer kündigte dieser einen „epischen“ Master Plan 4 an und auf dem heutigen Event war dieser auch kurz ein Thema. Elon Musk betonte, dass er sogar genau genommen schon bekannt ist, er haben diesen schon ganz grob geteilt.

Tesla fokussiert sich mit dem „Master Plan 4“ auf autonome Autos und Roboter und kombiniert man das mit dem aktuellen Master Plan (Solar und Energiespeicher), so hat man den Überblick. Laut Elon Musk wird „die Zukunft (von Tesla) unglaublich“.

Tesla: Eine weit entfernte Zukunft

Der „Master Plan 4“ ist also aktuell nicht mehr als eine Vision, eine grobe Idee, von der Zukunft. Es ist ein Konzept, denn serienreife Autos, die komplett autonom auf den Straßen unterwegs sind, dauern und auch Roboter sind kein großes Thema.

Gut möglich, dass das in Zukunft alles zum Standard gehört und Tesla hier vorne mitmischt, aber bevor man von dieser Zukunft träumt, benötigt Tesla jetzt langsam einen Plan für die Gegenwart, denn die Nachfrage nach Tesla ging erstmals zurück.