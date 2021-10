Deutsche Bahn: Die Preise im Fernverkehr steigen wieder

Die Deutsche Bahn (DB) passt ihre Preise im Fernverkehr zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 wie erwartet nach oben an.

Die gute Nachricht vorweg: Im Durchschnitt steigen die Preise moderat um 1,9 Prozent. Immerhin liegt die Preissteigerung damit deutlich unter der ziemlich hohen Inflationsrate von aktuell 4,1 Prozent. Der Durchschnitt ist aber eben nur der Durchschnitt und daher erhöhen sich einzelne Preise mehr als die 1,9 Prozent.

Die „Super Sparpreise“ und Sparpreise kosten so viel wie bisher. Hier sind die Tickets ab 17,90 Euro bzw. 21,50 Euro erhältlich. Der Preis für eine Sitzplatzreservierung bleibt mit 4 Euro in der 2. Klasse bzw. 5,30 Euro in der 1. Klasse ebenfalls unverändert.

Flexpreise und BahnCard werden teurer

Die Flexpreise und die Preise für Streckenzeitkarten sowie für die BahnCard 100 erhöhen sich zum 12. Dezember 2021 um durchschnittlich 2,9 Prozent. Die Preise für die BahnCard 25 und 50 steigen ebenfalls um 2,9 Prozent. Zuvor waren sie immerhin sieben Jahre nicht erhöht worden.

Buchungsstart für den neuen Fahrplan mit allen Angeboten ist der 13. Oktober 2021. Wer bis einschließlich 11. Dezember 2021 seine Reise bucht, fährt noch zu den alten Preisen.

