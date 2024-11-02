DHL: Das sind die Fristen zu Weihnachten 2024

Die Deutsche Post und DHL stellen sich auf ein Rekordvolumen im Weihnachtsgeschäft ein und erwarten Spitzentage mit mehr als 11 Millionen Paketen pro Tag während der Cyber Week und im Dezember.

Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Werktag transportiert DHL rund 6,3 Millionen Pakete. Um den Ansturm zu bewältigen, unterstützt ein zusätzliches Team von 10.000 Aushilfen die Stammbelegschaft von rund 115.000 Zustellern und 39.000 Mitarbeitern in den Sortierzentren. Diese zusätzlichen Kräfte, die nach Tarif bezahlt werden, sollen helfen, die Weihnachtssendungen pünktlich zuzustellen.

Für eine reibungslose Logistik setzt DHL rund 11.000 zusätzliche Fahrzeuge ein und setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit. Mit über 17.500 E-Bikes und E-Trikes sowie 31.000 E-Fahrzeugen betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben das größte CO₂-neutrale Zustellnetz in Deutschland.

Fristen zu Weihnachten 2024

Damit alle Weihnachtssendungen rechtzeitig ankommen, sollten Pakete bis zum 20. Dezember und Briefe bis zum 21. Dezember aufgegeben werden. Dies gilt sowohl für den Versand über Filialen und Packstationen als auch direkt über die Zusteller. Geschäftskunden, die ihre Pakete bis spätestens 21. Dezember 12 Uhr aufgeben, können ebenfalls mit einer pünktlichen Zustellung bis Heiligabend rechnen.

Zusammenfassung der Fristen:

Nationaler Versand

Pakete und Päckchen: Freitag, 20.12.2024

Freitag, 20.12.2024 Briefe und Postkarten: Samstag, 21.12.2024 (vor der Leerung)

Samstag, 21.12.2024 (vor der Leerung) Express-Sendungen: Freitag, 20.12.2024 (bis Versandschlusszeit)

Internationaler Versand