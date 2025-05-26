Dienste

DHL und Shopify kooperieren für vereinfachten Onlineversand

Die DHL Group hat ihre Kooperation mit der E-Commerce-Plattform Shopify ausgebaut. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Onlinehändlern den nationalen und internationalen Versand über das DHL-Netzwerk direkt aus der Shopify-Oberfläche heraus zu ermöglichen.

Die technische Integration erlaubt es Nutzern, DHL-Dienste „mit wenigen Klicks“ in Anspruch zu nehmen. Diese Anbindung ist derzeit auf Händler in Deutschland und den USA beschränkt, soll jedoch erweitert werden.

Dhl Group Partners With Shopify 01

Die Anbindung an das DHL-System soll den Versandprozess vereinfachen und den Verwaltungsaufwand für Händler reduzieren. DHL betont, dass insbesondere Zoll- und Steuerformalitäten durch die Nutzung des eigenen globalen Netzwerks leichter zu bewältigen sind.

Über die Integration haben Händler zudem Zugang zu verschiedenen Versandoptionen, darunter das „Delivered Duty Paid“-Modell, bei dem sie alle Zoll- und Steuerkosten vorab übernehmen.

Im Zeitraum von 2025 bis 2026 ist vorgesehen, die DHL-Integration auf weitere Länder und Regionen auszudehnen. Dazu gehören wichtige Märkte in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Konkrete Länder oder Zeitpunkte der Einführung wurden jedoch noch nicht benannt.


