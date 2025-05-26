DHL und Shopify kooperieren für vereinfachten Onlineversand

Die DHL Group hat ihre Kooperation mit der E-Commerce-Plattform Shopify ausgebaut. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Onlinehändlern den nationalen und internationalen Versand über das DHL-Netzwerk direkt aus der Shopify-Oberfläche heraus zu ermöglichen.

Die technische Integration erlaubt es Nutzern, DHL-Dienste „mit wenigen Klicks“ in Anspruch zu nehmen. Diese Anbindung ist derzeit auf Händler in Deutschland und den USA beschränkt, soll jedoch erweitert werden.

Die Anbindung an das DHL-System soll den Versandprozess vereinfachen und den Verwaltungsaufwand für Händler reduzieren. DHL betont, dass insbesondere Zoll- und Steuerformalitäten durch die Nutzung des eigenen globalen Netzwerks leichter zu bewältigen sind.

Über die Integration haben Händler zudem Zugang zu verschiedenen Versandoptionen, darunter das „Delivered Duty Paid“-Modell, bei dem sie alle Zoll- und Steuerkosten vorab übernehmen.

Im Zeitraum von 2025 bis 2026 ist vorgesehen, die DHL-Integration auf weitere Länder und Regionen auszudehnen. Dazu gehören wichtige Märkte in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Konkrete Länder oder Zeitpunkte der Einführung wurden jedoch noch nicht benannt.