Die ersten Videos für das neue Apple iPhone sind wohl im Kasten

Apple wählte für das iPhone 13 und iPhone 14 die gleiche Person, die ein „Guided Tour“-Video für die neuen iPhones präsentierte. 2021 war man in Los Angeles und 2022 in New York in den beiden Apple Stores unterwegs – 2023 in Mexiko-Stadt?

Vor ein paar Tagen war der Apple Store Antara für eine Weile gesperrt, der 2019 dort eröffnet wurde und Apple ließ ein Video produzieren. Und dieser Schauspieler war vor Ort zu sehen. Es könnte sein, dass das ein normaler Werbespot für das aktuelle iPhone wird, aber das ist zum aktuellen Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich.

In weniger als einem Monat ist der mutmaßliche Marktstart der iPhone 15-Reihe und vermutlich wurde die diesjährige „Guided Tour“ aufgenommen. Das bedeutet, dass die neuen iPhones für eine Weile vor Ort in Mexiko für viele zu sehen waren.

