Kurz vor Starfield: Microsoft stellt 1-Euro-Angebot für Xbox Game Pass ein

Microsoft pushte den Xbox Game Pass in den letzten Jahren und spendierte letztes Jahr sogar volle drei Monate im Ultimate-Abo für nur 1 Euro. Das kostet sonst 14,99 Euro pro Monat und war somit ein guter Deal und wurde gerne und viel genutzt.

Es hatte aber auch einen Grund, denn das Portfolio an Xbox-Exklusivspielen war, freundlich ausgedrückt, überschaubar. Ohne Drittanbieter wäre der Xbox Game Pass fast leer gewesen (mit Blick auf die Neuzugänge). Aber es tut sich etwas.

Xbox Game Pass nur noch zum Vollpreis

Die Durststrecke bei der Xbox ist vorbei und Redfall war zwar nochmal ein großer Reinfall, aber das soll mit Starfield nicht passieren. Anfang des Monats wurde der 1-Euro-Zeitraum schon eingeschränkt, jetzt hat Microsoft diesen komplett entfernt.

Wer also Starfield im Abo zocken möchte, der zahlt jetzt 9,99 Euro pro Monat, was weiterhin ein verdammt guter Deal ist. Der erste Teil Headline ist natürlich ein kleiner Spaß, da ich mit diesem Schritt so ganz kurz vor Starfield (kommt nächste Woche) gerechnet habe.

Bei Microsoft ist man jetzt auch wieder zuversichtlicher, was das Xbox-Lineup in Zukunft angeht, Starfield soll der Wendepunkt sein. Daher war es das auch mit den extrem guten 1-Euro-Deals, ich rechne in Zukunft maximal mit 2 Wochen für diesen Preis. Aber auch nur, wenn wirklich mal wieder eine größere Durststrecke da ist.

So, und jetzt muss Starfield auch wirklich abliefern. Man hört durchaus positives Feedback hier und da. Ich selbst zocke es noch nicht, bin also auch sehr gespannt.

