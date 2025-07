Die neue Google Pixel Watch rückt immer näher

Google hat uns alle überrascht, als man das Pixel-Event für August ankündigte, denn eigentlich werden neue Produkte erst im Oktober gezeigt. Doch man sieht, dass sich Google schon auf den Marktstart der neuen Pixel-Hardware vorbereitet.

In den USA muss man vor dem Launch die FCC durchlaufen und dort findet man bereits die neue Google Pixel Watch mit den Modellnummern GBDU9, GGE4J, GG3HH und GRY0E. Warum sind es in diesem Jahr vier neue Modellnummern?

Google Pixel Watch 3 kommt in zwei Größen

Wir bekommen nicht nur eine WLAN-Version und LTE-Version, wir bekommen bei der Google Pixel Watch 3 auch erstmals eine größere Version mit 45 mm. Es gibt also von nun an zwei Größen, was für mich ehrlich gesagt eine gute Nachricht ist.

Beim Design wird sich in diesem Jahr übrigens nichts tun, das bleibt erhalten, aber es gibt sicher neue Hardware unter der Haube und dann steht da ja auch bald noch Wear OS 5 an, das Update soll in diesem Jahr vor allem die Akkulaufzeit optimieren.

