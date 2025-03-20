Die Tech-Giganten befinden sich im Streit mit der EU

Wir haben bereits über die neuen EU-Regelungen für Apple berichtet, aber nicht nur Apple ist für die Kommission interessant, auch Google. Und hier ist man der Meinung, dass Google vor allem die eigenen Produkte auf Plattformen bevorzugt.

In der Suche werden beispielsweise die Dienste von Google hervorgehoben, wie auch an anderen Stellen. Und im Google Play Store für Android verhindert man zum Beispiel, dass Nutzer zu besseren Angeboten (von Entwicklern) gelockt werden.

Google ist von diesen Anschuldigungen, die am Ende eine hohe Strafe mitbringen könnten, nicht begeistert. Doch man war auf das Statement der EU vorbereitet und hat direkt einen passenden Blogeintrag zur EU-Pressemitteilung veröffentlicht.

Google: Die EU schadet den Nutzern

Das Vorgehen der EU schadet den Nutzern, hier sind sich Apple und Google also einig. Doch vor allem schadet es, und das sagt Google natürlich nicht, dem Umsatz von Google selbst. Konkurrenz ist für das Tech-Duopol aus den USA nicht gut.

Der Streit der Tech-Giganten und der EU eskaliert also so langsam, was durchaus zu erwarten war uns sich 2024 angedeutet hat. Daher kuscheln die CEOs derzeit auch mit Donald Trump, der hinter den Unternehmen und deren Marktmacht steht.

Es könnte ein spannendes Jahr rund um den „Digital Markets Act“ werden, denn ich gehe davon aus, dass Sundar Pichai und Tim Cook schon längst mit Donald Trump in Kontakt stehen und hoffen, dass dieser etwas mehr Druck auf die EU ausübt.

Interessant ist für mich dabei aber, wie viele Nutzer sich tatsächlich immer wieder hinter die großen Unternehmen und Millionäre und Milliardäre stellen. Menschen wie Elon Musk haben es irgendwie geschafft, dass viele Menschen glauben, dass sie die „Retter“ sind und die Behörden dieser Welt den Nutzern schaden wollen.

Ich sage nicht, dass alles gut ist, die EU darf jetzt nicht zu intensiv in den Markt eingreifen und Wettbewerb verhindern (was sie teilweise tut). Doch ein Monopol bzw. Duopol ist nie gut für Nutzer, das ist jetzt wirklich das 1×1 der Volkswirtschaft.