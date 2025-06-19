Die VanMoof-Gründer planen ein neues E-Bike

VanMoof ist zurück und präsentierte vor ein paar Tagen eine neue Generation der eigenen E-Bikes. Allerdings sind die Gründer der Marke seit der Pleite vor ein paar Jahren raus, das 2024 eingeleitete Comeback von VanMoof findet ohne sie statt.

VanMoof-Gründer jetzt bei Raleigh

Doch Ties und Taco Carlier haben wohl noch Interesse am Markt für E-Bikes und sind angeblich in der Accell Group untergekommen. Dort arbeiten sie gerade an einem neuen E-Bike für Raleigh, was eine der vielen Marken dieser Gruppe ist.

Da hat man nur bestätigt, dass „Teile des VanMoof-Teams“ an E-Bikes arbeiten, nannte aber nicht die beiden Gründer. Die Marke betonte jedoch, dass „hier ein Produkt der Accell Group entsteht“, man will also nichts mit der Marke zu tun haben.

Die Marke lebt also weiter, hat aber einen neuen Besitzer, und die Gründer machen weiter E-Bikes, aber nicht unter VanMoof. Mal schauen, wie es für VanMoof läuft und ob die beiden aus ihren Fehlern gelernt haben und es bei Raleigh besser machen.