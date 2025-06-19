Mobilität

Die VanMoof-Gründer planen ein neues E-Bike

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Vanmoof Licht Header

VanMoof ist zurück und präsentierte vor ein paar Tagen eine neue Generation der eigenen E-Bikes. Allerdings sind die Gründer der Marke seit der Pleite vor ein paar Jahren raus, das 2024 eingeleitete Comeback von VanMoof findet ohne sie statt.

VanMoof-Gründer jetzt bei Raleigh

Doch Ties und Taco Carlier haben wohl noch Interesse am Markt für E-Bikes und sind angeblich in der Accell Group untergekommen. Dort arbeiten sie gerade an einem neuen E-Bike für Raleigh, was eine der vielen Marken dieser Gruppe ist.

Da hat man nur bestätigt, dass „Teile des VanMoof-Teams“ an E-Bikes arbeiten, nannte aber nicht die beiden Gründer. Die Marke betonte jedoch, dass „hier ein Produkt der Accell Group entsteht“, man will also nichts mit der Marke zu tun haben.

Die Marke lebt also weiter, hat aber einen neuen Besitzer, und die Gründer machen weiter E-Bikes, aber nicht unter VanMoof. Mal schauen, wie es für VanMoof läuft und ob die beiden aus ihren Fehlern gelernt haben und es bei Raleigh besser machen.

Spotify Logo Header 2024

Spotify: Bessere Qualität für eure Musik kommt bald

Spotify und die HiFi-Ankündigung, das ist jetzt auch schon über vier Jahre her und während die anderen Dienste das seit…

19. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Hoffe ich mal dass sie aus der Pleite von VanMoof gelernt haben. Die Qualität war super aber die Preise haben nicht gestimmt.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Die VanMoof-Gründer planen ein neues E-Bike
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste