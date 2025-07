Dieses Elektroauto sorgt gerade für Aufsehen

Der Wandel der Automobilbranche bringt hin und wieder neue Player ins Spiel und Slate Auto ist so eine Marke, die man definitiv im Auge behalten sollte. Die Idee ist ein modularer Ansatz, der in den letzten Tagen durchaus für Aufsehen gesorgt hat.

Was ist das Konzept von Slate? Das Start-up möchte ein Elektroauto für unter 20.000 Dollar auf den Markt bringen, welches sich „jeder“ leisten kann. Dafür verzichtet man auch auf „überflüssige“ Dinge, aber schaut euch einfach kurz das Video an:

Wer also besseren Sound möchte, wer mehr Display möchte, wer einen anderen Aufbau benötigt, der zahlt mehr. Produziert wird wohl in Indien, um so einen Preis auch nur halbwegs erreichen zu können und Slate peilt Ende 2026 beim Start an.

In Slate steckt viel Amazon

Slate Auto wurde 2022 von Jeff Wilke mitgegründet, den einige vielleicht noch als ehemaligen Chef der Konsumentensparte von Amazon kennen. Jeff Bezos glaubt an das Projekt, er gehört zu den Investoren, da steckt also viel Amazon in Slate.

Die Idee klingt gut und das erste Auto macht im Video einen spannenden Eindruck, aber ich bin skeptisch. Ein Preis von ca. 20.000 Dollar in etwa einem Jahr für so ein Auto wäre erstaunlich und ein modularer Ansatz ist dazu meistens sehr komplex.

Es ist aber mal wieder eine neue und frische Idee, die auf dem US-Markt, falls man das alles wie gewünscht umsetzen kann, sicher funktionieren würde. Pick-ups sind bei uns nicht populär, ich gehe also nicht davon aus, dass Slate derzeit einen Start in Europa in Erwägung zieht. Doch wer weiß, vielleicht kommen weitere Modelle.

