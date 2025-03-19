Disney+ setzt jetzt voll auf „Die Simpsons“

Disney hat ein neues Angebot für Disney+, welches morgen (zunächst) in den USA startet. Dann gibt es einen neuen „Sender“ bei Disney+, an dem rund um die Uhr „Die Simpsons“ laufen. Es werden alle Folgen gezeigt (außer die aktuelle Staffel).

Es gibt also über 700 Folgen in chronologischer Reihenfolge und ja, diese kann man auch weiterhin ganz normal bei Disney+ streamen, so ganz erschließt sich mit der Schritt also nicht. Vielleicht ist der Simpsons-Sender für unentschlossene Fans.

Wir schauen die Serie seit etwa zwei Jahren in chronologischer Reihenfolge, immer mal wieder nebenbei, kann ich bis heute empfehlen. Ich mochte es zwar früher auch, wenn man einfach so eine zufällige Folge bei ProSieben sah, aber heute kann ich mir das weniger vorstellen. Mal schauen, ob die Nutzer den Sender annehmen.