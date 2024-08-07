Dienste

Disney+ wird teurer: Preiserhöhung startet im Herbst in den USA

Bisher hat sich Disney Deutschland noch nicht gemeldet, aber wir gehen davon aus, dass die kommende Preiserhöhung in den USA nur der Anfang ist und man in diesem Jahr erneut die Preise erhöht. In den USA geht es am 17. Oktober hoch.

Dann kostet Disney+ mit Werbung nämlich 10 statt 8 Dollar und ohne Werbung sind es 16 statt 14 Dollar. Bei uns in Deutschland wurden die Preise erst im November erhöht, aber da fand die Preiserhöhung in den USA auch schon etwas früher statt.

Der Aufbau des Streamingdienstes unterscheidet sich zwar etwas in den USA und Deutschland, aber eine Preiserhöhung ist eine Preiserhöhung und sowas machen die Anbieter oft global. Das sind übrigens die aktuellen Preise für Disney+ bei uns:

  • Disney+ Standard mit Werbung: 5,99 Euro pro Monat
  • Disney+ Standard: 8,99 Euro pro Monat (89,90 Euro pro Jahr)
  • Disney+ Premium: 11,99 Euro pro Monat (119,90 Euro pro Jahr)

Disney+ wird immer teurer pro Monat

Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da bis Ende des Jahres oder Anfang 2025 ein bis zwei Euro mehr pro Monat und pro Abo zahlen müssen. Wobei es das noch nicht war, denn zusätzliche Haushalte kosten ja dann auch bald Geld pro Monat.

Disney+ ging übrigens für 6,99 Euro im Monat in Deutschland an den Start, wenn das so weitergeht, dann zahlt man für das normale Abo mit allen Extras und einem weiteren Haushalt bald 20 Euro im Monat. So viel zahlt man auch für Netflix, aber die Auswahl bei Disney+ ist zwar nicht schlecht, aber bis heute deutlich kleiner.

