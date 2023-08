Disney+ wird teurer und man geht gegen Password-Sharing vor

Disney folgt Netflix und wird ab 2024 gegen Password-Sharing vorgehen. Wer sich also jetzt einen Account teilt, der steht kommendes Jahr im Fokus und sollte früher oder später damit rechnen, dass das mit Disney+ nicht mehr möglich sein wird.

In den USA startet dieser Versuch noch in diesem Jahr, wir werden also sehen, wie Disney das angeht. Laut Bob Iger geht es darum, dass Disney+ mehr Geld abwirft und daher erhöht man in den USA sogar erneut die Preise für das Abo bei Disney+.

Disney+ wird schon wieder teurer

Ab Oktober 2023 kostet ein Abo ohne Werbung stolze 13,99 Dollar und wer Hulu als Paket haben möchte, zahlt sogar 19,99 Dollar. Bisher hat Disney nicht verraten, wie es global aussieht, aber eine Preiserhöhung für Deutschland wird kommen.

Letztes Jahr hat man die Preise für Disney+ in den USA erhöht, allerdings nur bestätigt, dass das 2023 in Deutschland ansteht. Bisher blieb die Preiserhöhung aus, denn man kann Disney+ weiterhin für 8,99 Euro pro Monat bei uns buchen.

Dabei wird es aber sicher nicht bleiben, ich rechne ebenfalls mit höheren Preisen ab Oktober und da einige Hulu-Inhalte in Disney+ enthalten sind und es kein Paket für Deutschland gibt, würden mich 12,99 Euro oder 13,99 Euro wirklich nicht wundern.

Disney+ befindet sich im Abwärtstrend

Ich verstehe es, denn Disney+ verliert Nutzer und man will das ausgleichen. Das Problem ist nur: Aktuelle Filme landen nicht mehr so schnell bei Disney+ und das ist auch der Plan, denn Disney erklärte Disney+ Ende 2020 zum wichtigsten Produkt, das hat sich aber wieder geändert. Und die Qualität ist drastisch eingebrochen.

Es war ein beeindruckender Aufstieg für Disney+, mit den guten Marvel-Inhalten und der Pandemie wurde man sehr groß. Doch Disney war nicht zufrieden und ich habe den Eindruck, dass die aktuellen Entscheidungen einen Abwärtstrend für den Dienst verstärken werden. Für die verfügbaren Inhalte wird das langsam zu teuer.

Man kann zwar immer über die Qualität streiten, aber Disney+ ist bei der Quantität eher auf dem Level von Apple TV+, was 6,99 Euro im Monat kostet, und nicht von Netflix. Ich glaube also nicht, dass es funktioniert, wenn man die Preise immer mehr anzieht und gleichzeitig nicht dafür sorgt, dass mehr und bessere Inhalte kommen.

Mal schauen, wie sich die Zahlen jetzt entwickeln, wenn Disney+ gegen Password-Sharing vorgeht und die Preise erhöht. 2024 wird ein spannendes Jahr für den Dienst.

