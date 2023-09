DKB Banking-App: Dokumente landen im neuen Postfach

Die Deutsche Kreditbank (DKB) hat heute ihre Banking-App aktualisiert. Das frische Update kann bereits heruntergeladen werden.

Das Update auf Version 2.4 der DKB Banking-App steht ab sofort für iOS zum Download bereit. Die neue Android-Ausgabe dürfte ebenfalls bereits verteilt werden, wobei diese nicht immer 1zu1 mit der iOS-Version aktualisiert wird.

Die Änderungen halten sich auch diesmal sehr in Grenzen, die DKB bleibt also ihrer Linie treu und bringt für jedes kleine neue Feature ein Update heraus. Was ist diesmal neu? Das sagt der Changelog der neuen Version DKB Banking-App:

Ab sofort findest du Dokumente in deinem neuen Postfach

Außerdem widmen wir uns hinter den Kulissen weiter der Behebung von kleineren Bugs und der Entwicklung neuer Funktionen

apps.apple.com

play.google.com

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) hat kürzlich ihre Kunden darüber informiert, dass das bisherige Banking bald nicht mehr unterstützt wird. Außerdem kündigt man derzeit immer mehr Kunden die kostenlosen Karten.

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->