DKB kündigt mehr Kunden die kostenlosen Karten

Wir berichteten im vergangenen Jahr darüber, dass die Deutsche Kreditbank AG (DKB) grundlegend am bedingungslosen Gratis-Konto geschraubt hat. Und auch eine gewisse Entscheidungshilfe hatten wir damals betroffenen Bestandskunden an die Hand gegeben. Im Mai dieses Jahres wurde dann klar, was passieren wird, wenn man den Vertragsänderungen nicht zustimmt. Jetzt greift die Bank bei immer mehr Kunden durch.

Die DKB hat vor geraumer Zeit ihr Preis- und Leistungsverzeichnis angepasst. Im Zuge dessen hat man auch das bedingungslose Gratis-Girokonto gestrichen. Etwaige neue Entgelte fallen für bestehende Kunden seit Januar dieses Jahres an, wenn diese den Anpassungen bereits zugestimmt haben.

DKB-Bestandskunden wurden damals angeschrieben und um Zustimmung gebeten. Die DKB musste das tun. Die Bank kann die Änderungen nämlich nicht so einfach durchdrücken. Der Grund dafür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom April 2021.

DKB kündigt die kostenlosen Karten

Bis Ende 2022 war unklar, was geschieht, wenn Kunden den Vertragsänderungen der DKB nicht zustimmen. Kurz darauf bestätigte die Bank, dass man keine Girokonten kündigen wird. Danach wurden Kunden, die den Vertragsänderungen noch nicht zugestimmt haben, kontaktiert und mit einer Frist wurde angedroht, dass man alle kostenlosen Karten zum Konto kündigen wird, wenn keine Zustimmung erfolgt.

Anschließend war lange Zeit Ruhe. Doch nun greift die Bank durch. In den letzten Tagen erreichen uns immer mehr Zuschriften und Kommentare, dass die DKB jetzt die kostenfreien Karten zum Konto endgültig gekündigt hat. Das bedeutet, wer nicht zugestimmt hat, kann das Konto in der bisherigen Form weiter nutzen, aber eben ohne kostenfreie Karte. Davon ist auch die Visa Debitkarte betroffen.

Das DKB-Girokonto ist inzwischen kostenpflichtig, außer es gehen monatlich mindestens 700 Euro ein. Das kennt man bereits von anderen Banken wie der ING. Sofern der monatliche Mindestgeldeingang nicht eingeht, kostet das Konto 4,50 Euro pro Monat. Diese Kontoführungsgebühr wird dann Anfang des Folgemonats belastet. Die girocard kostet 0,99 Euro pro Monat (auch für Bestandskunden). Zusätzliche Girokonten (Zusatzkonten) kosten 2,50 Euro pro Monat.

