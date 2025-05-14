Fintech

DKB Tagesgeld: Die Zinsen sinken ab heute

Dkb

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) senkt ab heute den Zinssatz auf das Tagesgeldkonto aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung.

Am heutigen 14. Mai 2025 wird die DKB den geltenden Tagesgeldzinssatz absenken, und zwar von bisher 1,25 % auf nur noch 1,00 % p. a. Das bedeutet, es gilt ab sofort der neue Zinssatz aus dem angepassten Preis- und Leistungsverzeichnis für Sparprodukte.

Die Konditionen gelten sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden und weiterhin ohne Begrenzung der Einlagenhöhe. Kunden können online das DKB-Girokonto eröffnen und mit dem Tagesgeld sparen.

DKB Tagesgeld mit maßvoller Zinssenkung

Der Schritt der DKB kommt nicht überraschend und fällt einigermaßen gemäßigt aus. Das liegt aber auch daran, dass die 1,25 % bisher schon verhältnismäßig schwach waren. Während gerade kleinere Banken noch etwas höhere Zinsen auf Tagesgeld zahlen, schlägt man bei der DKB einen anderen Weg ein.

Das DKB-Tagesgeldkonto ist für alle Kunden kostenlos, ohne festgelegte Laufzeit und ohne Mindestanlagebetrag. Zur Eröffnung ist allerdings ein eigenes oder gemeinschaftliches Girokonto als Abrechnungskonto notwendig.

Zum DKB Tagesgeld →

Die Konditionen beim DKB Festgeld ändern sich ab heute ebenfalls.

  • 3 Monate: von 1,50% auf 1,25%
  • 6 Monate: von 2,00% auf 1,75%
  • 1 Jahr: von 2,00% auf 1,75%
  • 2 Jahre: von 2,25% auf 2,00%
  • 3 Jahre: von 2,25% auf 2,00%
  • 4 Jahre: von 2,25% auf 2,00%
  • 5 Jahre: von 2,25% auf 2,00%
  • 10 Jahre: von 2,25% auf 2,00%

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

