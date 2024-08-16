Fortnite, Fall Guys und mehr: Epic Games Store für Android und iOS ist da
Epic hat endlich den Startschuss für den mobilen Epic Games Store gegeben, den man seit Wochen ankündigt. Ab heute geht es los, global für Android und in der EU für iOS-Nutzer. Ich habe den Epic Games Store soeben auf dem iPhone installiert.
Ihr benötigt natürlich mindestens iOS 17.4 dafür, denn erst damit sind Alternativen für den App Store möglich. Drei Spiele machen den Anfang, denn es gibt Fortnite, Rocket League Sideswipe und Fall Guys (das würde vorher nicht angekündigt?).
Die Spiele sollen auch in anderen Stores landen, aber wohl nicht mehr im App Store von Apple, da man nicht deren Bezahlmethode (und die Gebühren) nutzen möchte. Wer also Fortnite in den letzten Jahren vermisst hat, aber heute könnt ihr es wieder auf dem iPhone zocken. Mal schauen, wie sich der Epic Games Store entwickelt.
Als ich eben die Nachricht von der Epic Games App sah, dachte ich, das wäre sowas wie die Steam oder XBox Apps. Leider falsch gedacht. Nach lesen des Artikels ist auch klar, wieso man das sideloaden muss.
Es ist eben einfach ein Launcher für Fortnite und solche Games. Man muss sich nicht mal einloggen. Ansonsten kann oder macht die App halt rein gar nichts.
Oliver schreibt aber dass er den Store installiert hat also muss das auch der Store sein und nicht nur ein Launcher. du machst bestimmt was falsch.
Es ist der Store, man kann darüber aktuell 3 Spiele installieren. Das Angebot wird mit der Zeit wachsen und irgendwann werden sicher auch kostenpflichtige Games kommen. Ist halt alles noch in den Kinderschuhen. Wer 1 zu 1 den PC Store erwartet, versteht den Unterschied von mobile zu Desktop nicht.
wieso? xbox games store geht doch auch so? man stelle sich vor jeder Store wird dazu angehalten Gamestreaming anzubieten ohne zu installieren. 😍
Na dann nutze doch xbox cloud. Ich bin kein großer Fan davon. Das hier ist jedenfalls keine Cloud Gaming App und sollte auch jedem klar sein.
Was ist daran ein Store? Es ist eine App in der man aktuell drei Spiele zur Installation auswählen kann, die untereinander aufgelistet werden. Die App erfordert bzw. bieten nicht mal ein Einloggen in ein Konto. Ansonsten kann die App genau gar nichts… nur drei Games installieren…