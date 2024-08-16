Fortnite, Fall Guys und mehr: Epic Games Store für Android und iOS ist da

Epic hat endlich den Startschuss für den mobilen Epic Games Store gegeben, den man seit Wochen ankündigt. Ab heute geht es los, global für Android und in der EU für iOS-Nutzer. Ich habe den Epic Games Store soeben auf dem iPhone installiert.

Ihr benötigt natürlich mindestens iOS 17.4 dafür, denn erst damit sind Alternativen für den App Store möglich. Drei Spiele machen den Anfang, denn es gibt Fortnite, Rocket League Sideswipe und Fall Guys (das würde vorher nicht angekündigt?).

Die Spiele sollen auch in anderen Stores landen, aber wohl nicht mehr im App Store von Apple, da man nicht deren Bezahlmethode (und die Gebühren) nutzen möchte. Wer also Fortnite in den letzten Jahren vermisst hat, aber heute könnt ihr es wieder auf dem iPhone zocken. Mal schauen, wie sich der Epic Games Store entwickelt.