Dodge Charger ist „das einzige elektrische Muscle Car“

Die Automobilbranche wird elektrisch und mit jedem Jahr kommen neue und auch abwegige Modelle dazu. Muscle Cars sind mit Sicherheit eine Kategorie, bei der ein Schritt zu einem vollelektrischen Antrieb nicht unbedingt die Zielgruppe anspricht.

Dodge Charger als Elektroauto

Daher hat Stellantis mit dem neuen Dodge Charger dafür gesorgt, dass es einen imposanten Fake-Sound und eine Vibration gibt, die einen V8-Motor vorgaukeln soll. Wir wissen schon seit dem Sommer 2022, wie übertrieben das klingen kann.

Der elektrische Dodge Charger kommt mit über 650 PS, schafft die 100 km/h in 3,3 Sekunden, besitzt einen 100 kWh großen Akku für über 500 km Reichweite, lädt mit 350 kW und startet sogar noch diesen Sommer, es gibt allerdings keine Preise.

Für uns in Europa ist das weniger interessant, denn Muscle Cars sind vor allem in den USA ein Thema. Ich finde es aber spannend, dass auch diese Kategorie den Schritt zu einem Elektroauto geht, was wir hier sicher Stellantis verdanken können.

Nicht meine Art von Auto, da ich sowas eher peinlich auf der Straße finde. Ich fahre zwar auch gerne mal schneller und sportlicher, aber das mit dem Sound und Co. ist einfach zu viel. Sollte es die Zielgruppe aber abholen, dann finde ich es sehr gut.

Vor allem diese Art von Auto ist nicht dafür bekannt, dass sie spritsparend ist, und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Kunde nach einer Probefahrt von der Beschleunigung begeistert sein wird. Die macht in Elektroautos nämlich mehr Spaß.

