Donald Trump: Elon Musk geht in die US-Politik
Viele, inklusive mir, haben den Kauf von Twitter belächelt, denn Elon Musk legte so viel Geld auf den Tisch, was er vermutlich kaum wieder verdienen wird. Vor allem, da viele Werbepartner mittlerweile abgesprungen sind, die sonst viel Geld zahlten.
Elon Musk kauft sich in die Politik ein
Doch rückblickend betrachtet war das kein schlechter Kauf für Elon Musk, denn er nutzte die Plattform für den Wahlkampf und hat sicher auch dazu beigetragen, dass Donald Trump ein weiteres Mal zum US-Präsidenten gewählt wird. Elon Musk hat das aber nicht aus Nächstenliebe getan, denn jetzt folgt die ganz große Belohnung.
Elon Musk steigt aktiv in die US-Politik ein und wird mit Vivek Ramaswamy das neue „Department of Government Efficiency“ (ja, die Abkürzung lautete DOGE) leiten. Es soll überflüssige Regulierungen abbauen, unnötige Ausgaben kürzen und auch die Bundesbehörden umstrukturieren. DOGE ist teilweise unabhängig von der Regierung.
Da dürften also einige sehr drastische Kürzungen im Haushalt der US-Regierung anstehen, aber diese Entwicklung ist auch für uns in Deutschland sehr relevant.
Elon Musk ist CEO von vielen Unternehmen
In den letzten Tagen bezeichnete Elon Musk zum Beispiel Robert Habeck als Narr und J.D. Vance drohte direkt mit einem NATO-Ausstieg, wenn die EU jetzt über ein paar Regulierungen für X nachdenkt. Doch es gibt nicht nur X, denn Elon Musk ist auch CEO von Tesla, SpaceX, Neuralink und noch vielen weiteren Unternehmen.
Es stellt sich damit also nicht nur die Frage, wie viel Elon Musk noch übernehmen möchte, sondern wie sehr er jetzt die US-Politik für seine Unternehmen lenken kann. Und ja, spätestens jetzt wäre wirklich ein neuer CEO für Tesla überfällig.
Mal schauen, wie sehr das auch den Wahlkampf in Deutschland beeinflussen wird, wenn Elon Musk schon jetzt Kommentare dazu abgibt. Bis Februar sind es noch ein paar Monate und aus Sicht der Demokratie ist das wahrlich keine gute Entwicklung.
Zwei Milliardäre beeinflussen die Menschen
Es zeigt aber schön, wie das System funktioniert. Da verbreiten zwei Milliardäre ein paar Fakenews über eigene Plattformen (Donald Trump hat bekanntlich auch ein soziales Netzwerk) und beeinflussen damit Millionen Menschen mit „Free Speech“.
Irgendwie hat man es geschafft, dass eine große Masse eine imaginäre Angst vor einer „woken Gesellschaft“ hat und diese glaubt jetzt, dass zwei Milliardäre, von denen einer ein verurteilter Straftäter ist, die Lösung sind. Es sind absurde Zeiten.
in Tarife | Update
Das passiert wenn die Politik die Ängste der Menschen nicht ernst nimmt.
Ach wenn die Ängste unbegründet sein mögen, ist es wichtig nicht den Anschluss zu den Menschen zu Verlieren.
Auch bei uns ist diese Tendenz zu spüren und wenn ich mir anschaue wie in Deutschland mittlerweile gewählt wird, kann ich es manchmal kaum glauben.
Wenn man sich dann allerdings ausversehen mal wieder in eine Rede eines führenden Politikers verirrt oder gar einer Polittalkshow streift, muss man sich nicht wundern warum kein normaler Mensch die Politik mehr erst nimmt und im Folgeschluss der Populismus eine Renaissance erfährt wir ich es nicht mehr für möglich gehalten hätte.
Das stimmt, das ist ein Faktor. Aber der Populismus hat gelernt zu lügen, bis sich die Balken biegen. Und in der heutigen Zeit muss man für rechtsradikale Aussagen oder die Leugnung gewisser Ereignisse aus der NS-Zeit noch nicht einmal mehr zurücktreten, da wird man gefeiert.
Trump hat den „Trumpismus“ etabliert, einfach so lange und laut lügen, bis es genug glauben. Als halbwegs normaler Politiker hast du da gar keine Chance mehr.
Das Problem ist, dass die Lügen nicht mehr bestraft werden.
Du kannst raushauen was du willst, es juckt keinen, es stellt keiner mehr Richtig, es hat keine Konsequenzen.
Ich gehe sogar noch weiter, sie werden belohnt. Da wird jemand als Straftäter verurteilt und die Umfragewerte steigen. Verrückte Welt, aber so ist das eben jetzt für ein paar Jahre.
Ich hoffe, dass du Recht behältst mit der Aussicht auf ein „paar Jahre“. Die „GOP“ ist ja gerade aktiv damit beschäftigt, die Grundsteine für ein dauerhaftes Abschaffen der Demokratie in den USA zu legen. Insofern kann es uns passieren, dass die verrückte Welt für lange Zeit Bestand hat.
Ich gehe davon aus, dass die neuen Machthaber alles tun werden, um die Macht zu erhalten. Aber die Menschen, die sie wählen, werden vor allem eins in den nächsten Jahren lernen: Sie sind nicht die Lösung. Weder ein Trump, noch eine AfD, noch Le Pen können die aktuelle Entwicklung auf der Welt massiv beeinflussen, selbst wenn sie es versuchen würden (was sie nicht tun werden, sie machen Politik für sich und die Reichen). Viele werden von sozial schwachen Menschen gewählt und die werden dann auch sehen, dass das neue System ihre Lage noch schlechter macht (sieht man bereits in vielen Regionen, wo sich die politische Lage schon geändert hat). Einige werden daran festhalten und sich radikalisieren, siehe Trump-Bewegung, aber ich hoffe, dass nach ein paar Jahren viele sehen, dass dieser konservative und rechte Scheißdreck die schlechtere Wahl für sie ist. Vielleicht traue ich Menschen aber auch zu viel zu :D
Die Ampel mit SPD und Grünen haben ja gerade bewiesen, dass sie die Mehrheit der Menschen eben nicht überzeugen kann.
Dafür haben wir die Demokratie, die Unzufriedenen suchen sich andere Parteien in der Hoffnung auf bessere Lösungen.
Die FDP war der Grund, Lindner hat vermutlich ganz bewusst das Ding platzen lassen, was soll man denn nach so einem Papier anderes machen. Aber wenn die Menschen ansprichst, die bestrafen das, die FDP ist berechtigterweise am Boden.
Bei der SPD musste man auch richtig Federn lassen laut aktuellen Umfragen, aber die Grünen sind fast stabil, hängt von Monat zu Monat ab, aber damit sind die Wähler zufrieden.
Einen Unterschied gibt es in der heutigen Demokratie, du kannst dreist lügen und falsche Aussagen über den Gegner ins Netz stellen und die Menschen sind nicht gebildet genug, um es zu hinterfragen. Der Populismus hat sein Hoch, was aber sicher nicht auf die gute Arbeit zurückzuführen ist, denn da zeigen erste Bezirke, in denen Populisten an der Macht sind, dass genau das Gegenteil passiert, sie machen es noch schlechter.
Naja, die Grünen sind sehr verhasst in weiten Teilen der Bevölkerung.
Und klar – „Schuld sind immer die anderen“ ;-) so leicht kommen alle 3 Regierungsparteien nicht davon.
Aber das mit dem Lügen und Beleidigen des pol. Gegners ist echt nicht in Ordnung und sollte unter Demokraten eigentlich geächtet sein.
Klar, jede Partei ist bei Personen, die andere Parteien bevorzugen, unbeliebt. Aber nur sehr einfach gestrickte Menschen haben wirklich „Hass“. Ich finde sowas allgemein immer dumm, sei es bei Politik, beim Sport, bei Android und iOS, immer der „Hass“ auf andere Sichtweisen. Solange man nach fairen Regeln spielt, ist Konkurrenz gut und sind andere Sichtweise wichtig, ich würde nicht wollen, dass jede Person exakt gleich ist.
Und ja, aber das machen die meisten Demokraten eigentlich auch, daher schließt jede Partei eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Ich glaube, die Lage wird manchmal dramatischer dargestellt, als sie ist. Ich bin auch kein Fan davon, dass man den aktuellen Stand von Deutschland immer so negativ darstellt, sondern vielmehr ein Freund von Lösungen, wie man schlechte Dinge optimieren kann. Leider ist dieses ständige „Gebashe“ zum guten Ton geworden.
Lest mal den Artikel vom Spiegel „Staatsfeind Nummer 2“
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/elon-musk-staatsfeind-nummer-zwei-a-19071f99-5099-4e2a-aa87-c7a17ab9c046
Vergleich Hitler/Krupp-Direktor Alfred Hugenberg mit Trump/Musk.
Nicht ganz von der Hand zu weisen.
Ich mag Elon nicht sonderlich und habe oft auch eine andere Meinung als er. Mit seiner Aussage, dass Habeck ein Narr ist hat er aber absolut Recht. Für mich ist er der Hauptgrund für unsere aktuell schlechte Wirtschaftsituation in Deutschland. Den Ministerposten hätte man mit einem sachkundigen Kandidaten besetzen sollen und nicht jemanden der sich als bester Wirtschaftsminister überhaupt bezeichnet und dann nicht einmal weiß was eine Insolvenz ist.
Robert Habeck hat als Wirtschaftsminister maßgeblich dazu beigetragen, Deutschlands Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, indem er alternative Energiequellen und -lieferanten erschloss. Er hat zudem den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt, insbesondere durch die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), das den Weg für eine klimafreundlichere Energieversorgung ebnet. Außerdem hat er wirtschaftliche Entlastungspakete initiiert, um Bürger und Unternehmen angesichts steigender Energiekosten zu unterstützen.
Wow, Hut ab. Diesem Kommentar muss ich mich tatsächlich vollumfänglich anschließen. Kommt ja auch nicht jeden Tag vor.
Robert bist du es?
Oder hat der Robert H. von den Grünen dein Konto gekapert?
Ich glaube es nicht.
Wie schon P45 schrieb, Hut ab!
Ich mag Habeck aus anderen Gründen nicht, aber die Sachlage ist eindeutig. Im Grunde hat er einen Scherbenhaufen geerbt und musste das Beste daraus machen.
Respekt… ich ziehe meinen Hut 🎩
Bevor man die alte Lüge mit der Insolvenz verbreitet, kann man sich vorher informieren. Das ist ja echt ein alter Hut. Aber so ist es in der heutigen Zeit, nicht nur Politiker können etwas behaupten, auch anonyme Nutzer im Internet können fröhlich Falschaussagen verbreiten 😉
Ach, und in der aktuellen Lage sind wir dank 16 Jahren Nichts-tun-Merkel, die eine komplette Branche (Digitalisierung) verpennt hat.
Wo ist das eine Lüge? Hast du dir das Interview denn gar nicht angesehen?
Das ist mal eine eindeutige Falsch Behauptung von dir gerade. Das was er as Insolvenz bezeichnet hat, ist faktisch einfach falsch.
Dann hat Marcel Fratzscher, lt. Wikipedia
auch keine Ahnung, wenn er behauptet:
Klar, die Aussage hat ja jeder Populist damals verbreitet. Es ist aber Realität, dass es temporäre Schließungen gibt, ohne dass eine Insolvenz folgt. Habeck hat bei seiner Aussage lediglich die staatlichen Maßnahmen ignoriert oder vergessen (die dann greifen), aber grundsätzlich stimmte die Aussage. War sie schlecht formuliert? Sicher. Ist es dumm zu denken, dass Habeck nicht weiß, was eine Insolvenz ist? Aber natürlich.
Mit welchem Tool wurde das Titelbild erstellt? ChatGPT?
Ich hoffe inständig, dass es nicht von Musk selbst ist. Kannste Dir alles nicht mehr ausdenken…
Doch, es ist ein KI-Bild von Musk selbst, daher fand ich das lustig :D
Da kann ich leider gar nicht mehr lachen. ;(
„Es soll überflüssige Regulierungen abbauen, unnötige Ausgaben kürzen und auch die Bundesbehörden umstrukturieren.“ Zusammen mit der Bitcoin Reserve die die USA aufbauen wollen, ein wichtiger Schritt wenn sie langfristig die Weltmacht behalten wollen und ihren US Dollar abhärten.
So eine Behörde sollte es auch in Deutschland geben. Der Staat könnte locker 20 % seiner Ausgaben sofort einsparen.
Zum Thema Millidäre: So lange es „gute“ Milliardäre waren wie Gates, Soros, Zuckerberg uvw., die sich in Wahlkämpfe eingemischt haben, war es für die Linken ok, aber jetzt auf einmal wäre es ein Problem. Ihr merkt wahrscheinlich gar nicht mehr wie scheinheilig ihr seid. Das ist echt traurig. Der Spiegel würde ohne Gates wahrscheinlich gar nicht mehr existieren.
Nein, war es nicht. Aber ist ja klar, dass Schafe, die einer Sichtweise blind folgen, direkt wieder mit „links“ und „rechts“ kommen und dabei vergessen, dass die breite Masse weder das eine noch das andere ist. Aber viele Menschen müssen sich wohl einfach irgendwo einordnen, damit sie einen Sinn im Leben haben.
Ich stimme dir aber zu, dass Musk als CEO von Tesla zurücktreten sollte. Dann gibt es vielleicht wieder echte Blinkerhebel, so dass ich mir doch noch einen kaufen würde.
Was hindert dich jetzt daran? Oder muss es ausgerechnet das aktuelle Model 3 sein? Der Rest hat ja noch klassische Elemente.
Naja das neue Y wird wohl auch keinen blinkerhebel mehr haben. Absolut dumme Entscheidung da zu sparen. Und Model 3&Y sind bei Tesla für 90% der Verkäufe verantwortlich.
Die Diskussion über politische Positionen wie links, rechts oder Mitte wirkt oft verzerrt. Querdenker, die eigentlich kritische und kreative Denker sind, werden heute oft negativ betrachtet – ein Wandel, der vor allem seit der Corona-Pandemie bemerkbar ist. Früher war Querdenken positiv besetzt und bedeutete, hinterfragen und innovative Ideen entwickeln. Heute jedoch wird der Begriff missbräuchlich als Schlagwort verwendet. Dies zeigt, wie schnell wir uns wiederholende Meinungen, unabhängig von ihrer Richtigkeit, übernehmen und anpassen. Es ist an der Zeit, innezuhalten, sich selbst zu reflektieren und in Diskussionen weniger Emotionen, dafür mehr Sachlichkeit, einfließen zu lassen.
Da hast du dir aber das falsche Beispiel ausgesucht, denn ausgerechnet diese Querdenker haben Fakten ignoriert und Lügen verbreitet. Sie haben dieses Wort also so besetzt, wie es heute verstanden wird. Die Ironie war, dass sie dachten, dass sie „mehr“ wissen und etwas erkennen, was eine breite Masse nicht sieht, dabei waren es genau sie, die empfänglich für Falschmeldungen waren.
Tipp von mir, mach die eher Mal schlau was Querdenken vor Corona waren und danach, nicht glauben zu wissen und meinen sondern Fakten, da reicht es nicht 5 min. zu Googlen.
Es ist ein Unterschied, ob man zum Wohle Aller oder zum Wohle Einzelner handelt. Das dürfte dir nicht auffallen.
Solch eine Behörde unter solch einer Führung hat nur ein Ziel: den Sozialstaat komplett vernichten zum Wohle der Reichen. Viele Ausgaben im sozialen und ich sag mal menschlichen Bereich rechnen sich nicht, sind aber dennoch wichtig und sollten nicht unter dem Aspekt der Gewinnerzielung betrachtet werden. Auch wir in Deutschland haben mit so etwas schlechte Erfahrungen gemacht, zum Beispiel durch die Privatisierung von Krankenhäusern.
Die heißt bei uns Bundesrechnungshof.
„So lange es „gute“ Milliardäre waren wie Gates, Soros, Zuckerberg uvw., die sich in Wahlkämpfe eingemischt haben, war es für die Linken ok, aber jetzt auf einmal wäre es ein Problem. Ihr merkt wahrscheinlich gar nicht mehr wie scheinheilig ihr seid. Das ist echt traurig.“ <– Und Du merkst wahrscheinlich gar nicht mehr, wie sehr Du Dich aufhetzen lassen hast. Wenn jemand versucht Dich in eine Denkweise "wir gegen die Anderen" zu drängen sollte man hellhörig werden und mal einen Schritt zurücktreten und ganz tief durch atmen.
Elon Musks zunehmender Einfluss in Wirtschaft, Medien und potenziell auch in der Politik birgt schon Risiken für die Demokratie.
Wenn eine Einzelperson großen Einfluss auf Kommunikation (Twitter), Technologie (SpaceX, Tesla), und Infrastruktur (Starlink) hat, wird die Macht stark zentralisiert. Das kann zu einer Dominanz führen, bei der Musk die öffentliche Meinung und wirtschaftliche Prozesse stark lenken kann.
Als Unternehmer verfolgt Musk wirtschaftliche Interessen, die nicht immer mit dem Gemeinwohl vereinbar sind. In der Politik könnte er Entscheidungen treffen, die vorrangig seinen Unternehmen nutzen, statt der Allgemeinheit. Das sollte jedem klar sein, der ihn jetzt noch verteidigt.
In der Demokratie ist Vielfalt und Unabhängigkeit der Meinungen wichtig, doch wenn einzelne Milliardäre zu viel Macht über Information, Technologie und Politik haben, kann dies die demokratische Meinungsbildung erheblich schwächen. Das eigentliche Kunststück ist dabei, das den ganzen Schafen als „Free Speech“ zu verkaufen.
Wollte Habeck nicht, ud die EU glaube auch, ne Menge zensieren? Wonist da free speech?
Soll Dann nur die Politik entscheiden was richtig ist?
Gibt es dafür nicht die Community Funktion, die eben im collectiv darüber aufklären soll, ob etwas stimmt oder nicht?
Ein Medium zu haben, was durch und durch von der Politik kontrolliert wird, ist nicht wirklich anzustreben, 1984 lässt grüßen.
Jetzt hast du ein Medium, welches von einem Milliardär und Politiker kontrolliert wird. ;)
Klingt nicht wirklich erstrebenswert oder?!
Was genau wollte Habeck denn zensieren? Entweder wollte er das, und du hast eine Quelle dafür, oder er wollte es nicht und es ist Quatsch, was du schreibst. Das als Frage zu formulieren, ist irgendwie komisch. So soweit bekannt ist, hat sich Habeck für das Durchsetzen aktuell gültiger Gesetze ausgesprochen.
Mal ganz allgemein: Politiker sind immer noch die Vertretung des Volkes und Politik macht die Gesetze, die unser Zusammenleben und vieles mehr regeln. Das infrage zu stellen, zeugt davon, dass du ein Demokratiefeind bist.
Es ist natürlich eine dumme Behauptung, Habeck wollte da nichts „zensieren“. Seine Aussage wurde auch für simpel gestrickte Menschen aus dem Kontext gerissen verbreitet. Wie du schreibst, es geht um normale Regeln.
Aber man könnte, mit Blick auf den Einfluss der US-Regierung auf die sozialen Medien, jetzt auch als EU darüber nachdenken, ob man etwas macht. Sonst bestimmen nämlich US-Politiker und Milliardäre, was auf der Plattform sichtbar ist.
Natürlich sagt er nicht offen es soll zensiert werden, das sollte klar sein, habe mich aber geirrt.
Aber klar, nur die „simpel gestrickten Menschen“ raffen natürlich nicht was gemeint ist, aber der Oliver blickt immer super durch bei seinem Lieblings Politiker, bei dem er ständig das Bedürfnis hat ihn in Schutz zu nehmen 😂😂
Und wenn die Argumente ausgehen, dann kommen aus der gleichen Ecke immer persönliche Formulierungen, um das eigene und schwache Ego zu pushen 😉
„Ein Medium zu haben, was durch und durch von der Politik kontrolliert wird, ist nicht wirklich anzustreben, 1984 lässt grüßen.“
Richtig, und jetzt haben wir zwei Politiker und Milliardäre, die das machen. Nicht gut.
es gibt in DE und USA eine unterschiedliche Definition von „Free Speech“. Bei uns sind dem ganzen Grenzen gesetzt, eben bei Hetze und Beleidigung. In den USA ist Beleidigung allerdings freie Meinungsäußerung. Wer hat nun recht?
Dazu kommt: gegen staatliche Regulierungen kannst du rechtsstaatlich vorgehen. Gegen die Willkür eine privaten Plattform nicht. Das ist also besser?
Es sollte immer das Recht des Landes angewandt werden, indem man seine Geschäfte betreibt. Und wenn ein US Unternehmen in Europa Geschäfte betreiben will, dann hat es sich gefälligst auch an die Gesetze hierzulande zu halten und hier zu Lande ist Hass und Hetze und Beleidigungen nun mal strafbar. Und dafür gibt es gute Gründe.
Ich freue mich drauf und bin gespannt, was DODGE bringen wir. Auch wenn ich anderer Meinung bin als du, kann ich deine Gedanken teilweise nachvollziehen. Es bleibt jedenfalls spannend!
Um Verschwendung zu reduzieren wird ein weiteres aufgeblähtes Ministerium geschaffen. Genau mein Humor. Davon ab ist davon auszugehen, dass als „Verschwendung“ soziale Leistungen gestrichen werden, nicht aber Subventionen für die Industrie. Und garantiert wird man auch den Wettbewerb weiter „fördern“, indem man die Macht des Kartellamtes wieder beschneiden wird.
Zum Glück ist Musk nicht in den USA geboren und darf damit nicht selbst für das Amt kandidieren.
Das hatte ich zuerst auch gedacht, aber: nachdem Trump jetzt praktisch unkontrolliert „regieren“ kann, was hält ihn davon ab, die Verfassung in dieser Hinsicht ein wenig zu modifizieren? Dann kann Elon in vier Jahren übernehmen, Trump hatte ja schon im Wahlkampf wörtlich gesagt, dass seine Wähler beim nächsten Mal nicht mehr wählen müssten. Man kann sich ausmalen, was das bedeutet.
Elon kann nicht übernehmen, er ist kein US Bürger…
Und um die Verfassung zu ändern braucht es eine zwei Drittel Mehrheit. Die hat er selbst nach diesem für amerikanische Verhältnisse guten Sieg nicht.
Und das er bei dem „ihr braucht dann nicht mehr wählen gehen“ gemeint hat, ist eigentlich offensichtlich, es sei denn man WILL es unbedingt falsch verstehen.
Damit war gemeint, dass es mit ihm so eine gute Zeit als Präsident geben wird, dass es auch in Zukunft weiterhin gut bleiben wird (kann man halten was man will davon).
Es hilft sich ab und an auch mal woanders zu informieren…
Aha. Und SIE blicken also durch. Gottkomplex lässt grüßen.
Wie kann ein einzelner Mensch eine solche Arroganz haben?
„… Es hilft sich ab und an auch mal woanders zu informieren…“…. Lass mich raten… Telegramm! 🙄