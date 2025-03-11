Volkswagen: Elektroautos sind „das bessere Produkt“

Volkswagen kann womöglich aufatmen, denn der neue „Aktionsplan“ sieht vor, dass die CO₂-Grenzwerte für 2025 gelockert werden, die VW vermutlich nur schwer hätte einhalten können. Wird sich die Strategie von Volkswagen ab jetzt ändern?

Im Gespräch mit Edison hat Martin Sander nur verraten, dass man sich die Details des Plans „ganz genau anschauen“ muss, bevor man ein Fazit zieht. Doch VW geht davon aus, dass das Verbrenner-Aus ab 2035 bleibt und danach richtet man sich.

Jahr für Verbrenner-Aus spielt keine Rolle

Doch „das genaue Jahr ist eigentlich irrelevant“, so der VW-Manager, die Marke ist davon überzeugt, dass „das batterieelektrische Auto das bessere Produkt ist“. Das Elektroauto wird sich in Zukunft sowieso durchsetzen, der Verbrenner ist am Ende.

Gründe nennt Martin Sander auch, denn das Elektroauto beschleunigt schneller, ist leiser und es gibt mehr Platz im Innenraum. Das „gesamte Fahrzeugpackage“ sei hier einfach besser und Benzin wird langfristig immer teurer, das ist auch ein Punkt.

Das Interview fand im Rahmen der Ankündigung des VW ID.1 (den Volkswagen laut Martin Sander noch nicht ID.1 nennen möchte, es ist der EVERY1, erst Ende 2027, wenn die Serienversion kommt, gibt es die finale Bezeichnung) statt, der übrigens in Portugal gebaut wird und 2028 auf den Markt kommt, zwei Jahre nach dem ID.2.