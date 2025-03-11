Volkswagen: Elektroautos sind „das bessere Produkt“

Mobilität

Volkswagen kann womöglich aufatmen, denn der neue „Aktionsplan“ sieht vor, dass die CO₂-Grenzwerte für 2025 gelockert werden, die VW vermutlich nur schwer hätte einhalten können. Wird sich die Strategie von Volkswagen ab jetzt ändern?

Im Gespräch mit Edison hat Martin Sander nur verraten, dass man sich die Details des Plans „ganz genau anschauen“ muss, bevor man ein Fazit zieht. Doch VW geht davon aus, dass das Verbrenner-Aus ab 2035 bleibt und danach richtet man sich.

Jahr für Verbrenner-Aus spielt keine Rolle

Doch „das genaue Jahr ist eigentlich irrelevant“, so der VW-Manager, die Marke ist davon überzeugt, dass „das batterieelektrische Auto das bessere Produkt ist“. Das Elektroauto wird sich in Zukunft sowieso durchsetzen, der Verbrenner ist am Ende.

Gründe nennt Martin Sander auch, denn das Elektroauto beschleunigt schneller, ist leiser und es gibt mehr Platz im Innenraum. Das „gesamte Fahrzeugpackage“ sei hier einfach besser und Benzin wird langfristig immer teurer, das ist auch ein Punkt.

Das Interview fand im Rahmen der Ankündigung des VW ID.1 (den Volkswagen laut Martin Sander noch nicht ID.1 nennen möchte, es ist der EVERY1, erst Ende 2027, wenn die Serienversion kommt, gibt es die finale Bezeichnung) statt, der übrigens in Portugal gebaut wird und 2028 auf den Markt kommt, zwei Jahre nach dem ID.2.

Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Volkswagen in der Krise: Gewinneinbruch um 31 %

Volkswagen kämpft mit steigenden Kosten und sinkenden Verkaufszahlen in China, was im vergangenen Jahr zu einem Gewinneinbruch von 30,6 Prozent…

11. März 2025 | Jetzt lesen →

  1. Newt 🎖
    sagt am

    VW ist jetzt linksgrünversifft. Schöne Grüße an die Technologieoffenheit Fanatiker.

    Antworten
  2. Holzkopf ☀️
    sagt am

    Ich habe gebraucht einen der ersten ID3s gekauft die hergestellt wurden und die ja angeblich so schlecht sind. Merke ich allerdings nichts von. Kann hier nur zustimmen.

    Jeder behauptet einfach irgendwas ohne sich überhaupt wirklich damit auseinandergesetzt zu haben.

    Antworten
  3. Retro-Erich 🎖
    sagt am

    Wenn sie denn auf dem Markt verfügbar wären; einfach nur lächerlich diese Statements und Ankündigungen. Liefert endlich ab und jammert nicht! 😤

    Antworten

